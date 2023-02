La fertilità si protegge anche a tavola: i consigli in un ebook

Anche se in molti casi le cause del mancato concepimento sono congenite, esistono altre concause, come stress, inquinamento e fumo, che possono minare la fertilità. Ma attenzione: anche la dieta ha un impatto decisivo. In sostanza, ciò che mangiamo può compromettere o migliorare in modo significativo la nostra fertilità. Lo ribadisce nell’ebook “Pillole di nutrizione per la Fertilità” la Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU).

“Sebbene sia ormai noto, grazie a una vasta ricerca scientifica, che stili di vita corretti e una dieta salutare possano portare importanti benefici alla nostra salute, a partire da quella riproduttiva, pochi hanno una ‘consapevolezza alimentare’ tale da riuscire a costruire piatti sani, che favoriscano il nostro benessere”, racconta Veronica Corsetti, ricercatore del Cnr, nutrizionista e coordinatrice del Gruppo di Interesse Speciale di Biologia della Nutrizione della Siru che ha messo a punto l’ebook.

Le indicazioni alimentari per migliorare la fertilità

Il libro passa in rassegna le qualità degli alimenti e fornisce indicazioni alimentari per contribuire al miglioramento della salute riproduttiva attraverso il cibo. Ribadisce l’importanza di un corretto equilibrio tra carboidrati, proteine, grassi e fibre; il ruolo dei micronutrienti e anche quello dei grassi, per esempio quelli forniti dall’olio di oliva.

Sottolinea anche l’importanza dell’equilibrio glicemico e insulinemico, così come quella del controllo dell’infiammazione e della buona salute immunitaria, anche attraverso la tutela del microbiota.

Tra le indicazioni che arrivano dal libro, un invito a prestare attenzione alla provenienza degli alimenti. “Meglio preferire prodotti biologici. In questo modo, non solo compiremo un atto concreto verso la sostenibilità e la resilienza ambientale ma avremo importanti vantaggi in termini nutrizionali e sanitari”, dice il presidente Siru Luigi Montano.