Fare 500 passi in più al giorno a 70 anni potrebbe ridurre significativamente il rischio di infarto e ictus. Fare movimento è un pilastro della prevenzione. Se non si riesce a correre o andare in palestra, anche camminare va bene. Gli scienziati hanno scoperto che coloro che percorrono un po’ più di movimento ogni giorno rispetto ai loro canoni quotidiani riducono le probabilità di problemi cardiovascolari del 14%. Gli esperti sottolineano l’importanza di prefissarsi degli “obiettivi raggiungibili” nell’ambito del fitness in età matura. Questo per evitare di abbandonare dopo poco tempo l’inizio dell’allenamento.

Come è stato svolto lo studio

La ricerca è stata effettuata su 15.792 adulti con un’età media di 78 anni. Gli studiosi si sono concentrati sugli impatti sulla salute del conteggio dei passi giornalieri nelle persone anziane. Gli scienziati hanno analizzato i dati sulla salute di oltre 450 persone che hanno utilizzato un dispositivo simile a un contapassi. Lo hanno indossato all’anca, per misurare i loro passi quotidiani. Sono stati usati per tre o più giorni, per dieci o più ore, con un conteggio medio di circa 3.500 passi al giorno.

Circa il 7,5% dei partecipanti ha sperimentato un evento cardiovascolare, come malattia coronarica, ictus o insufficienza cardiaca, nei successivi 3,5 anni. Rispetto a coloro che facevano meno di 2.000 passi al giorno, coloro che ne facevano circa 4.500 avevano un rischio inferiore del 77% di ammalarsi; con rispettivamente il 12% e il 3,5% che hanno subito un evento cardiovascolare. Ogni 500 passi in più al giorno è stato associato in modo incrementale a un rischio inferiore del 14% di malattie cardiovascolari, secondo i risultati presentati a una conferenza dell’American Heart Association.

L’importanza di allenarsi in tarda età

Erin E. Dooley, assistente professore di epidemiologia presso l’Università dell’Alabama, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: “È importante mantenere l’attività fisica con l’avanzare dell’età, tuttavia, dovrebbero essere raggiungibili anche gli obiettivi giornalieri di passi. Siamo rimasti sorpresi di scoprire che ogni quarto di miglio in più, o 500 passi di camminata ha avuto un così forte beneficio per la salute del cuore”. Ha aggiunto: “Anche se non vogliamo sminuire l’importanza di un’attività fisica di maggiore intensità, incoraggiare piccoli aumenti del numero di passi giornalieri ha anche significativi benefici cardiovascolari”. “Se sei un adulto di età superiore ai 70 anni, inizia cercando di ottenere 500 passi in più al giorno”. Fonte: Daily Mail.