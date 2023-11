La sclerosi multipla (SM) non è solo una malattia neurologica; è una sfida che interseca la vita quotidiana, sociale ed economica dei pazienti e delle loro famiglie. In Italia, dove circa 70.000 persone convivono con questa condizione, la SM va ben oltre la sfera sanitaria, influenzando le dinamiche lavorative, sociali e personali. Questa guida esplorerà in modo approfondito l’impatto complessivo della SM, ponendo un’enfasi particolare sui costi economici, le strategie di gestione personale e l’importanza del supporto sociale e professionale.

Sclerosi Multipla: Un Quadro Generale

La SM in Italia, con un’incidenza di 6-8 nuovi casi per 100.000 abitanti all’anno, colpisce prevalentemente gli adulti giovani, modificando significativamente il corso della loro vita. La malattia si caratterizza per una varietà di sintomi e una progressione che può variare notevolmente da persona a persona, rendendo la gestione della salute una sfida costante.

Il Peso Economico della Sclerosi Multipla

Il costo medio annuo per paziente, oscillando tra i 23.000 e i 63.000 euro, rappresenta un onere significativo per il sistema sanitario nazionale e per le famiglie dei pazienti. Con un impatto complessivo che supera i 2,7 miliardi di euro, è essenziale una strategia olistica che indirizzi sia gli aspetti sanitari che quelli economici della malattia.

Gestione Personale della SM e il Ruolo dell’App Cleo

Nel contesto della gestione della sclerosi multipla, Cleo App emerge come un elemento innovativo e di supporto. Offrendo un diario personale, programmi di benessere personalizzati, e contenuti specifici sulla SM, Cleo App si configura come un vero e proprio alleato nella vita quotidiana dei pazienti. L’app, che gode del patrocinio di enti di rilievo come la Società Italiana di Neurologia, permette ai pazienti di monitorare le proprie condizioni di salute, impostare promemoria per trattamenti e appuntamenti, e ricevere suggerimenti personalizzati. Questo approccio personalizzato è cruciale per affrontare una malattia così variegata come la SM. Le ultime testimonianze sclerosi multipla dimostrano come l’uso di Cleo possa offrire un supporto tangibile, aiutando i pazienti a gestire meglio la loro condizione e a mantenere un senso di controllo sulla loro vita.

L’Importanza della Riabilitazione nella Vita dei Pazienti con SM

La riabilitazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione della sclerosi multipla. Quest’ultima, non solo migliora le capacità motorie e cognitive, ma contribuisce anche a una migliore qualità di vita. Trattamenti riabilitativi attivi, come dimostrato da recenti studi, possono incidere positivamente sulla ristrutturazione funzionale e strutturale del sistema nervoso centrale. Nonostante l’importanza di questi trattamenti, più della metà dei pazienti non accede a servizi riabilitativi, in particolare coloro con disabilità lieve. Questo dato evidenzia una lacuna significativa nel sistema di cura e sottolinea l’urgenza di migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi riabilitativi. La riabilitazione, quindi, non è solo un mezzo per gestire i sintomi, ma anche un potente strumento per promuovere l’autonomia e migliorare l’interazione dei pazienti con il loro ambiente.

Impatto della SM sull’Ambiente Lavorativo

La sclerosi multipla, colpendo principalmente adulti in età lavorativa, ha notevoli ripercussioni sul percorso professionale dei pazienti. La necessità di adeguare l’ambiente di lavoro e di garantire un sostegno adeguato da parte dei datori di lavoro diventa fondamentale. La malattia può causare assenze frequenti e una riduzione della produttività, dovute in gran parte alla fatica, un sintomo comune che colpisce circa l’85% dei pazienti. Per mantenere un ambiente lavorativo inclusivo e produttivo, è essenziale un approccio integrato che prenda in considerazione il benessere del lavoratore con SM, l’adattamento del luogo di lavoro, e la sensibilizzazione dei colleghi e dei datori di lavoro sulle esigenze specifiche dei pazienti con SM. Questo non solo favorirebbe il mantenimento dell’occupazione da parte dei pazienti, ma migliorerebbe anche la loro qualità di vita e il loro contributo alla società.

Affrontare la sclerosi multipla richiede un approccio che vada oltre la sola cura medica. È fondamentale considerare l’impatto complessivo sulla vita dei pazienti, includendo aspetti sociali, economici e lavorativi. Con il supporto adeguato e risorse efficaci come Cleo, possiamo mirare a migliorare la qualità della vita dei pazienti con SM, riducendo al contempo l’onere economico per la società.