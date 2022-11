Fumare marijuana aumenta rischio malattie polmonari, più delle sigarette

Fumare marijuana aumenta il rischio di malattie polmonari, più delle sigarette. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Radiology. I ricercatori hanno esaminato circa 150 adulti in Canada che avevano in media 50 anni ed erano consumatori di erba, fumatori di tabacco o non fumatori. Tre quarti dei consumatori di marijuana avevano l’enfisema, una malattia polmonare che lascia i malati che faticano a respirare, rispetto ai due terzi dei consumatori di tabacco. Lo studio, inoltre, non ha distinto tra spinelli e blunt: gli spinelli sono esclusivamente marijuana, mentre i blunt contengono anche tabacco.

Cosa è emerso dalla ricerca sul consumo di marijuana.

I ricercatori dell’Università di Ottawa hanno confrontato le scansioni TC del torace di 56 fumatori di marijuana con 57 controlli non fumatori e 33 fumatori di solo tabacco. Cinquanta dei 56 fumatori di erba fumavano anche tabacco. Hanno scoperto che il 75% dei fumatori di cannabis soffriva di enfisema, in contrasto con il 67% di coloro che fumavano solo tabacco.

Perché questa differenza? I ricercatori hanno affermato che le sigarette di tabacco sono solitamente filtrate, mentre la marijuana viene fumata senza filtro. Questo significa che più sostanze irritanti raggiungono le vie respiratorie. Il limite maggiore dello studio è stato il fatto che chi consuma erba di solito è anche un fumatore abituale di tabacco, quindi un vizio potrebbe peggiorare l’altro.

L’autrice dello studio, la dott.ssa Giselle Revah, radiologa cardiotoracica e assistente professore presso l’Università di Ottawa, si è detta sorpresa dai risultati. Revah ha detto: “I nostri fumatori di marijuana, alcuni dei quali fumavano anche tabacco, hanno avuto ulteriori riscontri di infiammazione delle vie aeree/bronchite cronica che suggerisce che la marijuana ha ulteriori effetti sinergici sui polmoni rispetto al tabacco”.

“Il fatto che i nostri fumatori di erba, alcuni dei quali fumavano anche tabacco, avessero ulteriori riscontri di infiammazione delle vie aeree/bronchite cronica suggerisce che la marijuana ha ulteriori effetti sinergici sui polmoni rispetto al tabacco”. Fonte: Daily Mail.