L’esposizione chimica può aumentare il rischio di Parkinson. Bastano due anni di intensa esposizione al TCE, una sostanza chimica liquida che permane nell’aria, nell’acqua e nel suolo, per vedere aumentato il rischio di ammalarsi del 70%. La ricerca è stata pubblicata su JAMA Neurology.

Nello studio, i ricercatori dell’Università di San Francisco e del San Francisco VA Medical Center, hanno confrontato le diagnosi di Parkinson in circa 160.000 veterani della Marina. Poco più della metà proveniva da Camp Lejeune nella Carolina del Nord, dove il TCE veniva utilizzato per sgrassare attrezzature militari e l’acqua era contaminata. Il resto proveniva da Camp Pendleton in California, dove l’acqua non era contaminata.

Come si legge su Medical X Press, i membri del servizio hanno trascorso almeno tre mesi nei campi tra il 1975 e il 1985, un periodo in cui il TCE nell’acqua a Camp Lejeune ha superato di 70 volte i livelli massimi di sicurezza. I ricercatori hanno avuto accesso ai dati sanitari di follow-up sui membri del servizio tra il 1997 e il 2021, momento in cui ci si potrebbe aspettare che il Parkinson si sviluppi.

Cosa è emerso nella ricerca su parkinson e Tce

I ricercatori hanno scoperto che a 430 veterani era stato diagnosticato il morbo di Parkinson e che il rischio dei veterani di Lejeune era superiore del 70% rispetto ai veterani di Pendleton. “Il TCE è ancora una sostanza chimica molto comunemente usata negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La sua produzione è aumentata negli ultimi anni ed è ampiamente disponibile online”, ha affermato. “Sfortunatamente, non esiste un modo semplice per sapere se sei stato esposto, a meno che tu non abbia lavorato direttamente con esso. Molti di noi hanno livelli rilevabili di TCE nei nostri corpi, ma viene metabolizzato ed escreto molto rapidamente, quindi sangue e urina i test riflettono solo un’esposizione molto recente.”

“La perdita del senso dell’olfatto, un disturbo del sonno noto come RBD, ansia, depressione e costipazione possono essere i primi segni del Parkinson, ma solo una piccolissima parte delle persone li svilupperà”, ha detto l’autrice senior dello studio, Caroline M. Tanner, del Dipartimento di Neurologia dell’UCSF nel Weill Institute for Neurosciences e del SFVA Medical Service. Fonte: Medical X Press.