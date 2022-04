Mezzora di esercizio fisico può ridurre i sintomi della depressione

Fare mezzora di esercizio può ridurre i sintomi della depressione per almeno 75 minuti dopo l’allenamento. Il movimento può quindi amplificare i benefici della terapia. E’ quanto emerge da due nuovi studi condotti da ricercatori dell’Iowa State University. “Ciò che ci interessava, in particolare, era: in che modo l’esercizio fisico acuto, ovvero una sessione di esercizio al giorno, influenza i sintomi primari della depressione”, ha affermato Jacob Meyer, professore di kinesiologia all’ISU e autore principale di entrambe le pubblicazioni.

Per il primo studio i ricercatori hanno seguito 30 adulti affetti da disturbi depressivi maggiori. I partecipanti hanno compilato sondaggi elettronici immediatamente prima dell’allenamento, poi a metà e dopo una sessione di 30 minuti di bicicletta o seduta a intensità moderata. Successivamente 25, 50 e 75 minuti dopo. Grazie all’allenamento lo stato d’animo depresso dei partecipanti è migliorato nei 30 minuti di esercizio e costantemente fino a 75 minuti dopo.

“La cosa interessante è che questi benefici per lo stato d’animo depresso e l’anedonia (perdita di interesse o l’incapacità di provare piacere, ndr) potrebbero durare oltre 75 minuti. Avremmo bisogno di fare uno studio più lungo per determinare quando iniziano a diminuire, ma i risultati suggeriscono una finestra di tempo dopo l’esercizio quando potrebbe essere più facile o più efficace per una persona depressa fare qualcosa di impegnativo psicologicamente o cognitivamente”, ha detto Meyer. “Possiamo mettere in sinergia i benefici a breve termine che sappiamo che si verificano con l’esercizio e i chiari benefici a lungo termine con la terapia per fornire l’intervento complessivo più efficace?” chiese Mayer.

Meyer e il suo team di ricerca hanno condotto anche un piccolo studio pilota separato. La metà dei dieci partecipanti si è esercitata da sola (ad es. pedalando, facendo jogging, camminando) per 30 minuti a un ritmo che consideravano di intensità moderata. Coloro che si sono allenati prima di parlare con un terapeuta hanno avuto riduzioni più pronunciate dei sintomi della depressione. I ricercatori hanno affermato che sperano di espandere gli studi innovativi nei prossimi anni per capire meglio come l’esercizio possa essere incorporato in un trattamento efficace per le persone che soffrono di depressione. Foto di Pexels da Pixabay. Fonte: Medical X Press.