Contro l’emicrania, l’FDA ha dato l’ok per il primo spray nasale ad azione rapida. Destinato all’uso degli adulti, questo spray nasale agisce in 15 minuti su dolore e altri sintomi.

Secondo quanto riferito dalla Pfizer, lo spray (zavegepant) potrebbe offrire un “sollievo ad azione rapida” dall’emicrania, ampliando le opzioni di cura per i milioni di persone che soffrono di questa condizione spesso debilitante.

I trattamenti acuti mirano ad arrestare o ridurre i sintomi una volta che l’attacco di emicrania è già in corso, tra cui anche disturbi visivi, nausea e sensibilità alla luce o ai suoni.

Uno spray nasale contro l’emicrania

I dati di studi clinici di fase avanzata pubblicati a febbraio suggeriscono che zavegepant può fornire un rapido sollievo dal dolore in soli 15 minuti – mentre altri trattamenti possono impiegare due ore per fare effetto – e aiuta ad affrontare gli altri sintomi fastidiosi associati al mal di testa.

Zavegepant fa parte di una classe di farmaci emergenti chiamati inibitori del peptide legato al gene della calcitonina (CGRP): è il terzo trattamento dell’emicrania di questo tipo a ottenere l’approvazione della FDA e il primo a essere offerto come spray nasale; sarà un vantaggio per i molti malati di emicrania che hanno difficoltà ad assumere farmaci per bocca a causa di sintomi come nausea e vomito.

L’approvazione “segna una svolta significativa”, in particolare per le persone che “hanno bisogno di liberarsi dal dolore e preferiscono opzioni alternative ai farmaci orali”, ha dichiarato Angela Hwang, presidente della divisione biofarmaceutica globale di Pfizer.

Non solo: l’approvazione dell’FDA segna anche il primo metodo di somministrazione intranasale della nuova classe di antagonisti dei recettori della calcitonina (CGRP) nel trattamento dell’emicrania. Pfizer ha acquisito zavegepant nell’ambito dell’acquisizione da 11,6 miliardi di dollari di Biohaven finalizzata in ottobre che comprendeva anche Nurtec ODT e un portafoglio preclinico di attività CGRP.