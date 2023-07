Le discriminazioni razziali aumentano il rischio di obesità infantile. Secondo un nuovo studio pubblicato su JAMA Network Open, i bambini che sono vittime di questo tipo di problemi hanno maggiori probabilità di avere in seguito un indice di massa corporea (BMI) più elevato e un girovita più ampio. La discriminazione razziale può essere un fattore di rischio per i giovani che può portare a obesità, al di là di altri fattori socioeconomici come il reddito familiare. Può portare a una serie di problemi di salute, tra cui problemi di sonno, alti livelli di cortisolo e cattiva salute mentale.

“L’esposizione alla discriminazione razziale deve essere riconosciuta sia come determinante sociale dell’obesità sia come contributo significativo alle disparità di obesità tra bambini e adolescenti“, ha affermato Adolfo Cuevas, assistente professore di scienze sociali e comportamentali presso la NYU School of Global Public Health e responsabile dello studio.

Come è stato svolto lo studio

I ricercatori hanno esaminato i dati di 6.463 bambini di età compresa tra 9 e 11 anni provenienti da tutti gli Stati Uniti, che hanno preso parte allo studio Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) dal 2017 al 2019. Gli studiosi hanno misurato le esperienze di discriminazioni razziali dei giovani chiedendo loro di riflettere se fossero stati trattati ingiustamente da altri in base alla loro razza o etnia. Un anno dopo, hanno misurato il BMI dei partecipanti (calcolato utilizzando peso e altezza) e la circonferenza della vita.

I bambini che hanno subito una maggiore discriminazione razziale avevano un indice di massa corporea più alto e una circonferenza della vita più ampia dopo 12 mesi. “Abbiamo testato la discriminazione in un determinato momento, ma è importante riconoscere che l’esposizione prolungata alla discriminazione razziale ha il potenziale per aumentare ulteriormente il rischio di obesità. Pertanto, prevenire o almeno mitigare l’impatto della discriminazione prima o poi potrebbe potenzialmente ridurre il rischio dell’obesità”, ha affermato Cuevas, che è anche studioso del Center for Anti-Racism, Social Justice and Public Health presso la NYU School of Global Public Health.

“È fondamentale che ricercatori, medici, educatori e responsabili politici uniscano le forze con le comunità per stabilire strategie basate sull’evidenza volte a prevenire l’esposizione alla discriminazione razziale al fine di migliorare l’obesità a livello di popolazione”, ha aggiunto. Fonte: Medical X Press.