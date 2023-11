Dermatite atopica: Commissione Europea approva nuovo farmaco

La Commissione Europea ha recentemente approvato il farmaco Lebrikizumab, noto anche come EBGLYSS, per il trattamento della dermatite atopica in pazienti adulti e adolescenti con condizioni da moderate a gravi. L’annuncio è stato fatto da Almirall S.A., un’azienda biofarmaceutica globale con un focus principale sulla dermatologia medica.

Cosa è il Lebrikizumab?

Lebrikizumab è un anticorpo monoclonale progettato per legarsi con alta affinità alla proteina IL-13. Questo meccanismo d’azione specifico impedisce la formazione del complesso IL-13R1/IL-4R e la conseguente segnalazione, riducendo così gli effetti biologici di IL-13. Questa citochina è cruciale nella dermatite atopica, contribuendo al ciclo infiammatorio di tipo 2 e causando disfunzioni nella barriera cutanea, prurito, ispessimento cutaneo e possibili infezioni.

Lancio in Germania e prospettive future

Il primo paese ad effettuare il lancio di Lebrikizumab sarà la Germania, seguito da ulteriori lanci in altri paesi europei nel corso del 2024. Questo rappresenta un passo significativo per migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da dermatite atopica da moderata a grave.

Cosa dice la comunità medica

Antonio Costanzo, direttore dell’Unità operativa di Dermatologia presso Humanitas, sottolinea l’importanza di questo nuovo approccio terapeutico. “In Italia, si stima che la dermatite atopica colpisca circa il 20% della popolazione pediatrica e, nelle sue forme più gravi, tra il 2 e il 5% della popolazione adulta”. Costanzo continua, “L’arrivo di nuovi trattamenti biologici segna una pietra miliare nella gestione di questa patologia”.

Benefici comprovati

Lebrikizumab offre benefici comprovati a breve e lungo termine, con risultati dimostrati fino a 2 anni di trattamento. Il dosaggio mensile di mantenimento è progettato per adattarsi a tutti i pazienti, rappresentando un’opzione terapeutica efficace e sicura.

L’approvazione da parte della Commissione Europea di Lebrikizumab apre nuove prospettive per i pazienti affetti da dermatite atopica. Il farmaco offre una soluzione mirata e sicura, promettendo di migliorare significativamente la gestione della malattia. Questo rappresenta un passo avanti nella ricerca di nuove speranze e migliori prospettive di benessere per coloro che soffrono di dermatite atopica. Per ulteriori dettagli e informazioni personalizzate, consultare sempre un professionista della salute.