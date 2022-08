La Food and Drug Administration (FDA), organo statunitense che regola l’approvazione di nuove cure, ha approvato il primo farmaco contro la depressione per bocca ad effetto rapido: agisce in soli 7 giorni. Si chiama Auvelity (Axsome Therapeutics), ed è una compressa a rilascio prolungato (contenente due principi attivi, il destrometorfano e il bupropione).

Si tratta del “primo e unico farmaco orale ad azione rapida approvato per il trattamento del disturbo depressivo maggiore con efficacia antidepressiva a partire da una settimana d’uso”, spiega all’ANSA Graziano Pinna, neuroscienziato dell’Università dell’Illinois a Chicago.

Auvelity, primo farmaco antidepressione ad effetto rapido

E’ una compressa a rilascio prolungato (contenente due principi attivi, il destrometorfano e il bupropione).

“L’approvazione di Auvelity rappresenta una pietra miliare nel trattamento della depressione, grazie al suo nuovo meccanismo d’azione e alla rapida efficacia antidepressiva dimostrata in studi clinici e al profilo di sicurezza relativamente favorevole”, riferisce su Medscape online (sito informativo destinato a medici e professionisti sanitari) Maurizio Fava, medico, psichiatra presso il Massachusetts General Hospital di Boston.

“Quasi la metà dei pazienti trattati con gli antidepressivi attualmente disponibili non riescono a rispondere in modo adeguato ai farmaci, e quelli che lo fanno possono non ottenere risposte clinicamente significative per un periodo che può arrivare fino a 6-8 settimane. Inoltre con i farmaci attuali, gli effetti collaterali sono significativi, sottolinea Pinna, e la percentuale di ricadute dopo un trattamento di successo è elevata.

Depressione, incidenza e come si manifesta

La depressione è la seconda malattia causa di disabilità e morte dopo le malattie cardiovascolari. In Italia ne soffrono più di 3 milioni di persone e più della metà è rappresentata dal sesso femminile.

Come si manifesta: la depressione è un disturbo psichico caratterizzato da un bassissimo tono dell’umore che si protrae per la maggior parte della giornata, al di là degli eventi esterni.

Spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, Presidente Eurodap Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico: “Questo stato di tristezza perenne è accompagnato da malumore, pensieri negativi verso se stessi, gli altri e il futuro. Il Black dog, come lo hanno imparato a chiamare gli americani, è un cane nero che ti fa sempre compagnia, che ti succhia l’energia vitale impedendoti di vivere a pieno la vita come un tempo.

Chiedere aiuto, per chi ne soffre, può essere molto difficile in quanto si crede che nessuno possa comprendere la propria condizione e quando lo si riesce a fare difficilmente si ricevono le cure adeguate. Ciò non toglie che bisogna sempre consultare un esperto in caso di sospetta depressione e iniziare immediatamente una cura prima che questa si cronicizzi”.