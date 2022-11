Depressione, i funghi allucinogeni potrebbero contrastarla

Un nuovo studio ha scoperto che un farmaco a base di un composto presente nei funghi allucinogeni potrebbe migliorare i sintomi di una grave depressione. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine. Una compressa da 25 mg di psilocibina, triptammina psichedelica presente in alcuni funghi allucinogeni, permetterebbe ai pazienti di entrare in uno stato onirico, rendendo più probabile il successo verso la guarigione.

La terapia deve essere accompagnata dalla presenza costante di uno specialista e sono comunque necessari ulteriori studi per confermare la corretta funzionalità del farmaco contro la depressione. Inoltre, ci sono stati importanti effetti collaterali negativi. Mal di testa, nausea, affaticamento e vertigini hanno afflitto il 77% dei partecipanti allo studio e si sono verificati a tutti i livelli di dosaggio. La ricerca ha rilevato che un piccolo numero di persone in tutti i gruppi di dosaggio ha avuto pensieri suicidi o si è ferito durante il periodo di follow-up di 12 settimane.

“Questo farmaco può essere estratto dai ‘magic mushrooms’, ma non è così che viene generato il nostro composto. Viene sintetizzato in un processo puramente chimico per produrre una forma cristallina”, ha affermato Goodwin, che è il chief medical officer di COMPASS Pathways, la società che produce COMP360 (psilocibina sintetica, ndr) e ha condotto lo studio.

Il parere di altri esperti non coinvolti nello studio.

“Hanno chiaramente trovato un effetto dose e un miglioramento clinicamente significativo in sole tre settimane”, ha affermato il dottor Matthew Johnson, professore di sostanze psichedeliche e coscienza alla Johns Hopkins Medicine di Baltimora. “Se eri nel gruppo da 25 milligrammi, avevi quasi tre volte più probabilità di rispondere rispetto a quello da 1 milligrammo”, ha detto Johnson, coautore delle linee guida sulla sicurezza per la ricerca psichedelica nel 2008.

“L’effetto massimo (è stato) visto il giorno dopo aver ricevuto il trattamento. Ciò contrasta con gli antidepressivi standard, che impiegano diverse settimane per raggiungere il massimo effetto”, ha affermato il dottor Anthony Cleare, professore di psicofarmacologia e disturbi affettivi al King’s College di Londra. “Gli effetti hanno iniziato a svanire entro tre mesi e dobbiamo sapere come prevenire il ritorno della depressione”, ha detto Cleare, aggiungendo che non si sa ancora abbastanza sui potenziali effetti collaterali.

“Sebbene il profilo di sicurezza sembri complessivamente incoraggiante, è ovviamente necessaria una grande attenzione quando si utilizzano sostanze psicoattive come la psilocibina. Sono in corso studi più ampi che speriamo possano aiutare a rispondere a questi problemi”, ha affermato l’esperto. Fonte: CNN.

