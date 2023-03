Come l’altitudine cambia il metabolismo del tuo corpo

L’altitudine in cui ci troviamo ha un impatto sul nostro metabolismo. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Cell Metabolism. I ricercatori degli istituti di Gladstone hanno fatto luce su questo fenomeno, mostrando come i livelli di ossigeno cronicamente bassi, come quelli vissuti ad alta quota, sono ricollegabili a come i topi bruciano zuccheri e grassi.

“Quando un organismo è esposto a livelli cronicamente bassi di ossigeno, abbiamo scoperto che diversi organi rimescolano le loro fonti di carburante e i loro percorsi che producono energia in vari modi”, afferma Gladstone Assistant Investigator Isha Jain, autore senior del nuovo studio. “Speriamo che questi risultati ci aiuteranno a identificare switch metabolici che potrebbero essere utili per il metabolismo anche al di fuori degli ambienti a basso ossigeno”.

“Volevamo profilare i cambiamenti metabolici che si svolgono quando un organismo si adattava all’ipossia”, afferma Ayush Midha, uno studente laureato nel laboratorio di Jain e il primo autore del nuovo studio. “Abbiamo pensato che ciò potesse fornire alcune informazioni su come tale adattamento protegge dalle malattie metaboliche”.

Come è stato svolto lo studio sul metabolismo dei topi

Midha, Jain e i loro colleghi di Gladstone e UC San Francisco (UCSF) hanno messo dei topi adulti in camere di pressione contenenti il 21, l’11 percento o l’8 % di ossigeno. Per 3 settimane hanno osservato il comportamento degli animali, monitorato temperatura, livelli di anidride carbonica e glicemia. Nei primi giorni dell’ipossia, i topi che vivevano nell’11 % o l’8 % di ossigeno hanno trascorso del tempo immobili.

Alla fine della terza settimana, i loro modelli di movimento erano tornati alla normalità. Allo stesso modo, i livelli di biossido di carbonio nel sangue – che diminuiscono quando i topi o gli umani respirano più velocemente per cercare di ottenere più ossigeno – sono inizialmente diminuiti ma sono tornati a livelli normali entro la fine delle 3 settimane.

“Prima di questo studio, l’ipotesi sul campo era che in condizioni ipossiche, il metabolismo di tutto il corpo diventa più efficiente nell’uso dell’ossigeno, il che significa che brucia più glucosio e meno acidi grassi e aminoacidi”, afferma Jain, Professore assistente presso il Dipartimento di Biochimica presso l’UCSF. Fonte: Medical X Press.