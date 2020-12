Segui una dieta sana, scegli cibi che aumentano i livelli di colosterolo buono, fai esercizio fisico regolare. Tuttavia, i tuoi livelli di colesterolo cattivo sono ancora alti. Qual è il motivo per cui non si abbassa? Scopriamolo.

Il colesterolo è necessario

Nonostante la sua cattiva reputazione, sani livelli di colesterolo sono importanti per il nostro benessere. Si tratta di un grasso essenziale che “fa parte delle membrane cellulari e di alcuni ormoni essenziali per la vita”, spiega a Hola la Dottoressa Petra Sanz Mayordomo, membro del comitato di esperti della Spanish Heart Foundation. Aiuta anche il fegato a produrre la bile, una sostanza per digerire il cibo.

Circa l’80% del colesterolo è prodotto nel fegato e il 20% proviene da alcuni alimenti. Questo è il cosiddetto colesterolo alimentare .

Colesterolo buono e cattivo

Come sapete, esistono diversi tipi di colesterolo e, comunemente, distinguiamo tra quello buono e quello cattivo. Tuttavia, questa definizione non è del tutto accurata.

In realtà, il colesterolo viaggia per il nostro corpo attraverso “veicoli”, le lipoproteine. Questi sono responsabili del trasporto del grasso in tutte le parti del corpo. Ci sono quella alta densità (HDL) o bassa densità (LDL). Le prime “puliscono” le arterie e rimuovono il grasso in eccesso in modo che non si accumuli e il sangue possa circolare senza ostacoli. Potremmo pensare alle lipoproteine ​​ad alta densità come responsabili della pulizia di un’autostrada.

Al contrario, le lipoproteine a bassa densità contribuiscono ad intasare le arterie. E questo è il vero rischio di avere il colesterolo cattivo o LDL alto: il blocco che si può formare nelle arterie e che aumenta il rischio di problemi cerebro-cardiovascolari .

Perché sale il colesterolo cattivo?

Ci sono diverse cause responsabili dell’ipercolesterolemia. Questo è il caso, ad esempio, dello stress . “Avere un momento di stress acuto non aumenta il colesterolo. Tuttavia, mantenuto nel tempo potrebbe favorirne l’aumento, poiché le persone che ne soffrono tendono a mangiare peggio, abusando di fast food e in generale di grassi non sani”, indica la specialista.

Tanti dolci? Attento. Anche un eccesso di cibi ricchi di zucchero può portare a livelli elevati di colesterolo nel sangue. Quando si mangiano molti cibi dolci, il pancreas non può produrre abbastanza insulina per metabolizzarla e finisce per trasformarsi in grasso di riserva.

Lo stesso vale per il digiuno. Se passiamo molto tempo senza mangiare e, all’improvviso, il nostro corpo riceve una grande quantità di cibo, soprattutto se si tratta di carboidrati, il pancreas avrà lo stesso problema e il risultato sarà lo stesso: più grasso che alza i livelli di colesterolo nel sangue e trigliceridi.

Naturalmente, l’obesità, soprattutto se è grasso nell’addome, è un altro fattore che ci mette a maggior rischio di favorire l’ipercolesterolemia.

Anche la mancanza di esercizio e uno stile di vita sedentario possono essere considerati colpevoli.

Come ridurre i livelli

Prima di tutto, il nostro obiettivo sarà aumentare il colesterolo buono, cioè l’HDL. “Non abbiamo farmaci efficaci per questo”, spiega il medico. Tuttavia, abbiamo misure efficaci a nostra disposizione. “Praticare esercizio fisico aerobico moderato e quotidiano (camminare, nuotare, andare in bicicletta …) e seguire una sana dieta mediterranea”, afferma a Hola la dottoressa Petra Mayordomo.

Inoltre, ci sono alimenti che possono contribuire ad abbassare l’LDL. Ad esempio, “quelli ricchi di fibre (come frutta, verdura, cereali integrali, ecc.) E cibi ricchi di acidi grassi monoinsaturi (come l’olio extravergine d’oliva) e polinsaturi (come pesce o noci).

E se non scende?

In tal caso, potrebbe essere dovuto a un problema medico. Secondo l’esperto FEC, ci sono persone che possono avere alterazioni genetiche nel metabolismo del colesterolo che ne fa aumentare i livelli, nonostante si segua la dieta consigliata e si svolga l’attività fisica quotidiana. In questi casi bisognerà assumere farmaci specifici, le ben note statine, poiché troppo colesterolo nel sangue aumenta, come dicevamo, il rischio di infarti e ictus.

Qualsiasi decisione deve essere presa dal medico studiando ogni caso specifico. “L’assunzione di farmaci per il colesterolo dipenderà dai livelli e dal rischio cardiovascolare del paziente, cioè se la pressione sanguigna è alta, il diabete e il fumo. Allo stesso modo, a coloro che hanno già sofferto di un problema cardiaco, come un infarto del miocardio, angina pectoris o un ictus, verranno sempre prescritti farmaci per abbassarlo a livelli inferiori rispetto alla popolazione sana”, afferma il dott. Sanz.

Infine, non va dimenticato che l’assunzione di alcuni alimenti funzionali arricchiti con steroli possono aiutare a ridurre il colesterolo. Ma non sono miracolosi. Pertanto non bisogna abusarne e, se vengono assunti, devono essere sempre abbinati a dieta ed esercizio fisico, oltre agli eventuali farmaci prescritti sempre dal medico.