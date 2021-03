Quando si tratta di tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue, la dieta gioca un ruolo chiave. E ci sono alimenti che ci aiutano più di altri. A volte sentiamo la parola colesterolo e iniziamo a tremare. Ma non dobbiamo averne sempre paura, poiché è una sostanza necessaria per il nostro organismo e che il nostro corpo produce in modo naturale. Aiuta infatti il nostro fegato a produrre la bile che facilita la digestione del cibo. Inoltre aiuta la formazione degli ormoni e il trasporto delle vitamine.

Questa molecola viaggia nel sangue attraverso le lipoproteine, ed è qui che sta la differenza che ci spaventa tanto. Ovvero, la differenza tra le lipoproteine ​​a bassa densità, cioè LDL (noto come colesterolo cattivo), o ad alta densità, cioè HDL (o colesterolo buono).

Le lipoproteine ​​a bassa densità (LDL) possono saturare le nostre arterie di grasso e causare gravi malattie. Al contrario, le lipoproteine ​​ad alta densità (HDL) non si accumulano nel corpo e, anzi, trascinano il colesterolo cattivo verso il fegato, in modo che se ne sbarazzi.

Come tenere sotto controllo i livelli di colesterolo

È necessario tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo nel sangue per prendersi cura della nostra salute cardiovascolare. Il modo migliore è praticare esercizio fisico e prenderci cura della nostra dieta. È molto importante per questo aumentare il consumo di verdure, limitare alcuni cibi che aumentano il colesterolo cattivo e aumentare il consumo di quelli che aumentano quello buono, come questi.