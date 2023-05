Cancro al seno, giardinaggio e passeggiate alleate della prevenzione

L’attività fisica leggera, come camminare o fare i lavori domestici, è stata collegata a un minor rischio di cancro al seno. E’ quanto emerge da uno in studio condotto su oltre 48.000 donne nel Regno Unito, pubblicato sul Journal of Physical Activity and Health. Coloro che facevano più di cinque ore e 45 minuti al giorno di attività fisica leggera avevano un rischio inferiore del 21% di tumore alla mammella. Anche un’attività fisica leggera, che non fa sudare, può quindi proteggere dal cancro al seno, non solo quella intensa.

Il dottor Carlos Celis-Morales, autore senior dello studio dell’Università di Glasgow, ha dichiarato: “Le persone sanno che l’attività fisica riduce il rischio di cancro, ma può essere difficile trovare la motivazione per fare esercizio fisico intenso. Questi risultati dello studio sono entusiasmanti perché suggeriscono che le donne possono ridurre il rischio di cancro al seno semplicemente essendo attive come parte della loro routine quotidiana. È un’ulteriore prova del fatto che ogni passo conta e fare cose come fare giardinaggio o camminare per andare al lavoro può fare la differenza”.

Come è stato svolto lo studio su cancro al seno e attività moderata

I ricercatori hanno esaminato 48.286 donne di età compresa tra 39 e 71 anni, che si erano precedentemente iscritte al grande studio sulla salute della Biobanca del Regno Unito. Le partecipanti hanno accettato di indossare un fitness tracker per monitorare i loro movimenti. Le donne sono state divise in quattro diversi gruppi per attività fisica leggera, a seconda di quanto hanno raggiunto. I risultati hanno mostrato che un quarto delle donne più attive ha raggiunto più di 2.419 minuti di attività fisica leggera a settimana, circa cinque ore e 45 minuti al giorno. Le più attive, per attività fisica leggera, avevano il 21% in meno di probabilità di sviluppare il cancro al seno rispetto al quarto delle donne meno attive, il che significa che erano attive meno di quattro ore e mezza al giorno. Fonte: Daily Mail.