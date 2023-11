Antibioticoresistenza pandemia silenziosa: una vittima ogni 30 secondi

Mentre il mondo sembra riprendersi dalla devastante pandemia di Covid-19, un’altra minaccia emerge silenziosamente, mietendo una vita ogni 30 secondi: l’antibioticoresistenza. Questo fenomeno, spesso sottovalutato, è ora al centro dell’attenzione del Ministero della Salute e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che lanciano una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di un uso prudente degli antibiotici.

Diffusione inarrestabile

L’antibioticoresistenza ha già causato oltre 5 milioni di morti l’anno a livello globale, rendendola una pandemia silenziosa ma altrettanto letale. Questa minaccia persistente richiede azioni urgenti per evitare una crisi sanitaria su vasta scala.

L’Italia tra gli ultimi nella lotta

In questo quadro allarmante, l’Italia si trova tra gli ultimi paesi nel mondo nella lotta contro l’antibioticoresistenza, registrando oltre 11mila morti l’anno. L’uso non corretto degli antibiotici è uno dei principali fattori di questo triste risultato.

La campagna del Ministero della Salute e Aifa

In risposta a questa emergenza sanitaria, il Ministero della Salute e Aifa lanciano una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del consumo responsabile degli antibiotici. Lo spot, in onda su emittenti tv e radio, mira a aumentare la consapevolezza sulla necessità di ridurre la diffusione di infezioni resistenti.

In occasione della Settimana mondiale per l’uso prudente degli antibiotici, il ministro Orazio Schillaci presenta la campagna con l’obiettivo di incoraggiare le migliori pratiche e ridurre l’inappropriato utilizzo degli antibiotici.

Cause dell’Antibioticoresistenza

L’antibioticoresistenza è alimentata dall’utilizzo non corretto degli antibiotici. Circa un italiano su 3 adotta comportamenti che contribuiscono a questo problema, mentre l’80% dell’inappropriato prescrittivo proviene dai medici di base.

Il direttore della Prevenzione del ministero, Francesco Vaia, sottolinea l’importanza di insistere sulla formazione dei medici di base per affrontare l’inappropriatezza prescrittiva e promuovere una gestione più responsabile degli antibiotici.

Risposte urgenti e l’importanza dell’innovazione

Sandra Gallina, direttore generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione Ue, sottolinea che l’antibioticoresistenza è ormai una grande pandemia con un costo enorme, pari a 11,7 miliardi l’anno. La resistenza microbica richiede risposte urgenti.

Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, afferma che l’innovazione scientifico-tecnologica è fondamentale per affrontare l’antibioticoresistenza. Tuttavia, la mancanza di nuovi antibiotici dal 1990 sottolinea la necessità di