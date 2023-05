Un cerotto potrebbe aiutare ad alleviare l’allergia alle arachidi nei bambini. Già testato in uno studio clinico di fase 3, un cerotto ha dimostrato di riuscire a proteggere fino al 67% dei bambini dai rischi dell’ingestione accidentale. Vediamo nel dettaglio come funziona questo cerotto.

Importanti novità nella lotta all’allergia alle arachidi nei bambini, tra le più frequenti e pericolose. I risultati di uno studio arrivato in fase 3 suggeriscono che un nuovo cerotto potrebbe ridurre i rischi dell’ingestione accidentale di arachidi in bambini che ne sono allergici.

Si tratta di una forma di immunoterapia, che nel tempo espone i bambini allergici alle arachidi a minuscoli frammenti di proteine di arachidi stesse, con l’obiettivo di ‘allenare’ il sistema immunitario a tollerarle meglio.

Un cerotto per combattere l’allergia alle arachidi, lo studio nel dettaglio

Da uno studio condotto da Matthew Greenhawt del Children’s Hospital Colorado, pubblicato sul New England Journal of Medicine, è emerso che tra bambini che hanno indossato il cerotto di arachidi ogni giorno per un anno, due terzi hanno mostrato una significativa riduzione della loro sensibilità alle proteine delle arachidi: sono stati in grado di mangiare l’equivalente di una o quattro noccioline senza soffrire di una reazione allergica.

Lo studio ha coinvolto 362 bambini, di età compresa tra 1 e 3 anni, che hanno indossato il cerotto per la prevenzione dell’allergia alle arachidi o un placebo (inattivo) ogni giorno per un anno. Complessivamente, il 67% dei bambini sottoposti al vero trattamento ha raggiunto l’obiettivo finale dello studio: la loro tolleranza immunitaria è stata sviluppata infatti al punto da poter ingerire l’equivalente di una (in caso di forte allergia) o quattro noccioline (in caso di un’allegria più lieve) senza una reazione allergica. Ciò rispetto al 33% dei bambini nel gruppo placebo.

L’eruzione cutanea è stato l’effetto collaterale più comune con il cerotto di arachidi, mentre poco meno del 2% dei bambini ha sviluppato sintomi sistemici che sono stati giudicati “da lievi a moderati”. Il cerotto testato nella sperimentazione, chiamato Viaskin, è stato sviluppato dalla società biotecnologica francese DVB Technologies, che ha finanziato la ricerca.