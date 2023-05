Sia che si tratti di tendenze sulla salute o consigli che abbiamo sentito nel corso degli anni, esistono numerosi miti sul benessere a cui dovresti smettere di credere. In questo articolo, sveleremo 8 di questi falsi miti, fornendo informazioni basate sulla scienza che ti aiuteranno a prendere decisioni più informate per il tuo benessere. È il momento di sfatare queste convinzioni sbagliate e adottare una prospettiva più accurata sul modo in cui mantenere un corpo sano e una mente equilibrata.

Mito sul benessere n. 1: le uova fanno male

Per decenni abbiamo pensato che mangiare uova avrebbe aumentato il colesterolo semplicemente perché contengono molto colesterolo. Ma i ricercatori non hanno trovato un chiaro legame tra colesterolo alimentare e livelli di colesterolo nel sangue.

Uno studio del 2019 ha trovato un’associazione tra consumo di uova e rischio di malattie cardiovascolari e mortalità per tutte le cause. Ma vale la pena notare che lo studio era un’analisi aggregata basata su questionari – non un esperimento controllato – quindi questo studio non fornisce necessariamente prove conclusive che le uova abbiano causato l’aumento dei rischi cardiovascolari.

E eliminando le uova, perderesti tutti i loro benefici nutrizionali, come 6 grammi di proteine ​​e 18 vitamine e minerali.

Ricerche recenti suggeriscono che è salutare mangiare da due a quattro uova a settimana, quindi continua a godertele senza aver paura per la tua salute.

Mito n. 2: per perdere peso, devi evitare completamente i carboidrati

I carboidrati sono una parte essenziale di una dieta equilibrata. Scegliere i carboidrati complessi, come quelli trovati nei cereali integrali e nelle verdure, può fornire energia sostenibile e sostanze nutritive importanti.

Mito n. 3: Le diete drastiche sono la chiave per una perdita di peso rapida

Le diete estremamente restrittive possono causare una perdita di peso temporanea, ma spesso sono insostenibili e possono danneggiare la salute a lungo termine. Una perdita di peso sana e sostenibile si ottiene attraverso una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e uno stile di vita sano.

Mito sul benessere n. 4: la colazione è il pasto più importante della giornata

Se salti la colazione, qualcuno inevitabilmente ti dirà che stai sbagliando. La convinzione che la colazione sia il pasto più importante della giornata è diffusa da molto tempo, ma recentemente sono emerse alcune discussioni e studi che mettono in dubbio questa affermazione. Non esiste una risposta definitiva, in quanto l’importanza della colazione può variare da persona a persona in base alle preferenze individuali e al proprio stile di vita.

La teoria che sostiene l’importanza della colazione si basa sull’idea che consumare cibo al mattino fornisce l’energia necessaria per iniziare la giornata e aiuta a mantenere un metabolismo attivo. Inoltre, la colazione potrebbe contribuire a controllare l’appetito durante il resto della giornata, riducendo così il rischio di eccessi alimentari.

Tuttavia, alcuni studi scientifici hanno suggerito che saltare la colazione potrebbe non avere effetti negativi sulla salute o sul controllo del peso per alcune persone. Alcuni individui, ad esempio, praticano il digiuno intermittente, che comporta il consumo di tutti i pasti entro una finestra temporale limitata durante la giornata, spesso saltando la colazione senza riportare problemi significativi.

L’importante è fare attenzione al proprio corpo e alle proprie esigenze. Alcune persone possono sentirsi bene e mantenere livelli di energia stabili senza la colazione, mentre altre possono avere bisogno di consumare cibo al mattino per sentirsi bene durante la giornata. È fondamentale ascoltare il proprio corpo e fare scelte alimentari che si adattino al proprio stile di vita e alle proprie preferenze.

Mito n. 5: hai bisogno di 8 bicchieri d’acqua al giorno

L’acqua è vitale per il corretto funzionamento di ogni cellula del tuo corpo. Ma quanta acqua hai effettivamente bisogno di bere ogni giorno? Le ultime ricerche hanno stabilito una formula per il calcolo giornaliero del consumo di acqua: “Peso corporeo x 3/100”. Ad esempio: una persona che pesa 75kg dovrebbe bere 75×3/100= 2,25l di acqua al giorno.

Ma la quantità effettiva di cui hai bisogno può variare in base alla tua taglia, quanto sei attivo, quanto fa caldo fuori e persino i cibi che mangi, poiché la maggior parte degli alimenti fornisce acqua a seconda della loro composizione.

Mito n. 6: Puoi ‘detoxificare’ il tuo corpo attraverso diete drastiche

Il concetto di “detox” attraverso diete restrittive è un mito. Il corpo umano è già dotato di un sistema di disintossicazione altamente efficiente, principalmente attraverso il fegato e i reni. È meglio concentrarsi su una dieta bilanciata e uno stile di vita sano.

Mito sul benessere n. 7: fai 10mila passi al giorno per perdere peso

Molti fitness tracker hanno come impostazione predefinita un obiettivo di 10.000 passi, ma quel numero non si basa su alcuna vera prova scientifica. Quel numero in realtà proviene da una campagna di marketing per un contapassi giapponese chiamato manpo-kei (“10.000 passi”) negli anni ’60.

In ogni caso, fare 10mila passi al giorno è una sana abitudine, anche se il numero di passi necessari per raggiungere una perdita di peso dipende da diversi fattori, tra cui il tuo metabolismo, il livello di attività fisica complessiva e la tua alimentazione.

La perdita di peso si verifica quando bruci più calorie di quelle che consumi. Pertanto, se desideri dimagrire, è importante creare un deficit calorico attraverso una combinazione di dieta e attività fisica. Fare più passi al giorno può aiutare a bruciare calorie extra e a migliorare la tua salute generale, ma il numero esatto di passi può variare da persona a persona.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di svolgere almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica intensa alla settimana per mantenere uno stile di vita sano. Questa attività può includere camminate, corsa, nuoto, ciclismo o altre attività aerobiche.

Mito sul benessere n. 8: assumere grassi fa ingrassare