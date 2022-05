3 tipi di alimenti che tengono sotto controllo il colesterolo

Spesso la popolazione non sembra essere pienamente consapevole dei rischi do avere livelli alti di colesterolo nel sangue, soprattutto se si tratta di quello che conosciamo come colesterolo “cattivo”. Chiamato LDL (lipoproteina a bassa densità), questo tipo di colesterolo è un grasso che viaggia in tutto il corpo fino agli organi. Quando la quantità è troppo alta, le cellule non riescono ad assorbirla e finisce per accumularsi e depositarsi nelle arterie. Ciò fa sì che i vasi si restringano, ostruendo il flusso sanguigno. Quando ciò accade, aumenta il rischio di problemi cardiaci o ictus.

Quale dieta ci aiuta ad abbassare il colesterolo?

Una dieta sana ed equilibrata è il miglior consiglio per tenere sotto controllo molti problemi di salute. La scelta di cibi a basso contenuto di grassi, come frutta e verdura, è un’opzione semplice per evitare l’ accumulo di grassi inutili nelle arterie.

Come sottolineano gli esperti, il colesterolo alto è uno dei principali fattori di rischio per infarti e ictus . E le malattie del sistema circolatorio sono oggi la principale causa di morte nel nostro Paese, quindi non dovremmo sottovalutare il problema. Il nostro stile di vita è fondamentale. Se tendiamo ad abusare di alcol, fumare e seguire una dieta ricca di grassi, dovremmo consultare un medico ed eventualmente fare degli esami del sangue, per assicurarci che tutto sia a posto. Piccoli cambiamenti nella nostra routine possono fare la differenza che ci salva la vita.

Oltre alla dieta, è molto importante anche l’esercizio fisico, poiché questo aumenta i livelli di colesterolo buono. Non fumare, non bere alcolici o farlo in modo occasionale e controllare il grasso corporeo. Inoltre, puoi includere nella tua dieta alcuni alimenti, che contribuiscono a una buona salute cardiovascolare.

Avocado

Seguire un modello dietetico sano incentrato su frutta, verdura, cereali o pesce è la pietra angolare della salute cardiovascolare. E se aggiungiamo o sostituiamo anche gli alimenti con quelli più sani, miglioreremo il nostro corpo.

In questo senso, un nuovo studio dell’American Heart Association aggiunge l’avocado alla lista degli alimenti che dovrebbero essere consumati più volte alla settimana per mantenersi in salute e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Nello specifico, lo studio indica che mangiare due o più porzioni di avocado a settimana era associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari. E questo risultava ancora più vero se l’avocado sostituiva alcuni alimenti che contengono grassi come burro, formaggio o carni lavorate.

Vitamina E

Secondo uno studio condotto da esperti dello Shibaura Institute of Technology (Giappone) e pubblicato sulla rivista ‘ Molecole ‘, i tocotrienoli (T3), un sottotipo delle vitamine E, possono essere una sostanza efficace per combattere l’obesità e le sue malattie secondarie.

I ricercatori hanno scoperto che i T3 riducevano l’accumulo di tessuto adiposo bianco intorno ai reni e proteggevano il fegato dai danni causati dall’HFD. Allo stesso modo, i T3 hanno contribuito a ridurre i livelli di lipoproteine ​​a bassa densità o “colesterolo cattivo” nel sangue senza influenzare i livelli di lipoproteine ​​​​ad alta densità o “colesterolo buono”.

“Nel complesso, i nostri risultati suggeriscono che una maggiore assunzione di tocotrienoli dagli alimenti quotidiani può essere efficace nel prevenire l’obesità”, hanno spiegato i ricercatori. Queste sostanze si trovano in alimenti come noci, cereali, semi, uova o alimenti a foglia verde.

Okara, un derivato della soia

Un team internazionale di scienziati della Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) e della Waseda University in Giappone, ha scoperto che i derivati di soia fermentati, o okara, potrebbero migliorare il metabolismo dei grassi e mitigare gli effetti dell’obesità indotta dalla dieta.

Secondo gli autori dello studio, questo alimento ha più proteine ​​e un contenuto fenolico totale più elevato, indice di maggiori proprietà antiossidanti, e fibre alimentari meno insolubili.