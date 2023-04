Fare 15 minuti di esercizio fisico all’aperto migliora la memoria

Fare esercizio fisico all’aperto è un toccasana per la nostra salute: la “ginnastica verde” migliora la memoria, la concentrazione, e dà un senso di benessere tangibile a livello neurologico mentre aumenta il flusso sanguigno a cervello. È quanto emerge da uno studio USA sugli effetti dell’esercizio fisco fatto all’aperto invece che all’ interno, che sia casa o una palestra. Il primo a studiare gli effetti dell’ attività fisica all’aperto per brevissimo tempo: in questo caso solo 15 minuti.

Secondo l’indagine pubblicata su “Scientific Reports” la stessa ‘camminata breve ma veloce’ fatta all’ interno o all’esterno produce effetti diversi.

La ricerca è stata condotta all’Università di Toronto in Canada su 30 studenti di college che a giorni alterni dovevano camminare brevemente ma intensamente – 15 minuti – all’ interno dell’ Università o nei giardini del campus. I ricercatori guidati dalla neuro-scienziata Katherine Boere hanno sottoposto gli studenti ad analisi di risonanza magnetica cerebrale, elettroencefalogramma nonché a test di memoria, capacità di concentrazione e cognitivi.

Le funzioni esecutive, le abilità cognitive e la velocità di elaborazione sono risultate nettamente superiori nei giorni in cui i volontari hanno fatto le camminate all’esterno.

Esercizio fisico all’aperto: consigli utili

1) Parola d’ordine “Gradualità”. Se l’inverno ti ha portato a un periodo di inattività o riprendi l’attività sportiva dopo un lungo stop dovuto alla pandemia è fondamentale iniziare per gradi. All’inizio non raggiungerai subito i risultati che ottenevi prima di interrompere, ma è importante cercare di non strafare. Ricorda che la maggior parte degli infortuni deriva dal voler fare troppo, troppo presto e in fretta dopo un lungo periodo in cui si è fatto niente (o quasi).

2) Comincia con un bel riscaldamento. Inizia gradualmente l’attività fisica con una parte dedicata al riscaldamento, in base al tipo di attività che stai per svolgere. Sei un’appassionata runner? Riscalda i muscoli delle gambe con qualche skip! Oppure, preferisci fare ginnastica a corpo libero? Qualche semplice esercizio per le spalle può essere ideale!

3) Prova qualcosa di nuovo. Che tu faccia canottaggio, arrampicata o surf, cerca sempre di integrare i tuoi allenamenti con attività complementari per rinforzare per intero il tuo organismo. Se per esempio sei appassionato di calcio, non trascurare la parte superiore del corpo, anche semplicemente facendo un salto in palestra. Inoltre, variare le attività può farti scoprire nuove passioni!

4) Rimani positivo. Se stai leggendo fin qui significa che stai pensando di fare attività sportiva e questa è già un’ottima cosa. Come detto all’inizio potresti non raggiungere subito i risultati sperati ma non demordere. La costanza nell’allenamento, l’attitudine giusta e la corretta dose di attività ti permetteranno di migliorare sempre nel tempo, mantenerti in salute ed evitare fastidiosi dolori in futuro.