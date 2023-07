Le persone creative sanno vivere meglio il tempo libero. Lo suggerisce un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Arizona. La ricerca, pubblicata sul Creativity Research Journal, rileva che le persone creative hanno maggiori probabilità di utilizzare fruttuosamente il tempo libero.

I partecipanti allo studio che erano più creativi si sentivano meno annoiati quando si sedevano da soli in una stanza. Una qualità molto utile durante la pandemia di COVID-19, periodo in cui le persone hanno vissuto molto da sole, che ha visto i creativi meno annoiati e più impegnati a trovare soluzioni grazie ai loro pensieri.

“Sono particolarmente interessato alla creatività perché volevamo sapere cosa succede nella mente degli individui creativi, specialmente in situazioni in cui nulla limita i loro pensieri”, ha detto l’autore principale dello studio, Quentin Raffaeli, studente laureato presso il Dipartimento di Psicologia dell’Arizona.

La storia è ricca di aneddoti relativi a scienziati, artisti e filosofi a cui piaceva stare da soli con i propri pensieri, ha detto Andrews-Hanna, autore senior del documento. “Nella società odierna frenetica e connessa digitalmente, il tempo per stare da soli con i propri pensieri senza distrazioni potrebbe diventare una merce rara“, ha aggiunto.

“Mentre molti partecipanti avevano la tendenza a saltare tra pensieri apparentemente non correlati, gli individui creativi hanno mostrato segni di pensare in modo più associativo”, ha detto Raffaeli. “Le persone creative si sono giudicate meno annoiate, anche in quei 10 minuti. Hanno anche pronunciato più parole in generale, il che indicava che i loro pensieri avevano maggiori probabilità di muoversi liberamente”, ha detto Andrews-Hanna.

“Man mano che diventiamo sempre più oberati di lavoro, troppo programmati e dipendenti dai nostri dispositivi digitali, penso che dobbiamo fare un lavoro migliore nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre scuole per coltivare il tempo per rilassarci semplicemente con i nostri pensieri”, ha detto Andrews-Hanna. “Capire perché persone diverse la pensano in quel modo può portare a promettenti interventi per migliorare la salute e il benessere”, ha aggiunto. Fonte: Medical X Press.