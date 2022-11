Partner ideale e quello reale spesso non combaciano: lo dice la psicologia

Partner ideale e partner reale non sempre coincidono. Le proiezioni che facciamo nella nostra mente relative al modello ideale di uomo o donna da avere accanto possono essere smentite nella pratica o anche solo in base al contesto. Secondo una nuova ricerca dell’Università di Toronto, si scopre che ciò che le persone pensano che gli piaccia in un partner romantico e ciò che piace loro davvero possono spesso essere due cose diverse. I ricercatori evidenziano che ciò che le persone pensano che gli piaccia rispetto a ciò che effettivamente stimola loto simpatia sono solo debolmente correlati. Le idee delle persone sulle loro esperienze di gradimento possono finire per prevedere decisioni e azioni diverse.

“Le idee sulle qualità che ci piacciono sono in qualche modo fondate sull’esperienza”, afferma Andre Wang, un assistente professore nel dipartimento di psicologia presso la U of T Scarborough e coautore di un nuovo studio che esamina l’origine delle nostre idee sul piacere di qualcosa. “Se mi piace l’umorismo, potrebbe essere che sono uscito con persone divertenti e mi sono piaciute”.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Experimental Psychology: General, suggerisce che le qualità che pensiamo ci piacciano dipendono anche dal contesto sociale in cui incontriamo queste qualità, afferma Aline da Silva Frost, studente presso l’Università della California e coautore dello studio.

Per arrivare alle loro conclusioni gli studiosi hanno analizzato quattro studi separati che hanno coinvolto più di 1.300 partecipanti. I risultati hanno mostrato che ciò che i partecipanti pensavano gli piacesse e ciò che in realtà gli piaceva non corrispondeva. “Dopo la prova gratuita, le idee sul gradimento non avevano più importanza”, afferma Wang, la cui ricerca esamina come le persone collegano le loro idee astratte ed esperienze concrete. “A quel punto, ciò che conta di più sono le esperienze di simpatia. Una volta che provi qualcosa, quella diventa la tua guida”. In altre parole, è l’esperienza concreta che guida poi il gradimento. Fonte: Medical X Press. Foto di Pexels da Pixabay.