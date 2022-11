Le canzoni che ami svelano molto del tuo modo di relazionarti con gli altri

Le canzoni che ami svelano molto del tuo carattere. I testi ai quali ti senti più legato possono dire molto su di te e c’è un collegamento tra le parole e il modo in cui le persone pensano, sentono e agiscono nelle relazioni. Lo rivela una ricerca dell’Università di Toronto, in Canada, pubblicata sulla rivista Personal Relationships. “Da quando gli esseri umani hanno iniziato a fare musica decine di migliaia di anni fa, le canzoni di tutte le culture si sono sempre concentrate sulle relazioni, entrare in una, mantenerla o romperla, quindi mi sono chiesto: le persone ascoltano musica che rispecchia le loro esperienze nelle relazioni?”, spiega Ravin Alaei, che ha portato avanti un dottorato di ricerca presso la Facoltà di Psicologia.

Alaei e i colleghi Geoff Macdonald e Nicholas Rule hanno scoperto che il modo di relazionarsi delle persone, il loro modo di attaccarsi e relazionarsi agli altri, corrisponde ai testi delle loro canzoni preferite. In altre parole, tendiamo a tornare alle melodie che spiegano cosa stiamo attraversando in una relazione, nel bene e nel male. “I testi delle tue canzoni preferite che parlano di relazioni possono aiutare a convalidare i tuoi pensieri e sentimenti, ma possono anche rivelare cose sulle tue esperienze nelle relazioni che potresti non aver realizzato, qualcosa che stai attraversando ripetutamente, contro cui continui a scontrarti”, spiega Alaei.

C’è chi si relaziona in modo ansioso, chi ha un atteggiamento evitante, chi è caldo, chi è freddo. Le persone sicure di se stesse hanno una visione di solito ottimistica delle relazioni, comunicano apertamente e si fidano dei loro partner. Chi non ha una posizione netta, oscilla un po’ da un lato un po’ dall’altro. Ma veniamo alla parte concreta. Se qualcuno è di base una persona che si attacca ansiosamente a chi ha vicino, ascoltando ripetutamente “Someone Like You” di Adele, si auto causerà più danni che benefici? Secondo Alaei, tutto inizia con l’autocoscienza del proprio stile di attaccamento.

“La musica può essere un potente esacerbatore di ciò perché può stimolare emozioni e ricordi profondi, rafforzando in definitiva le tue preoccupazioni”, afferma Alaei. Insomma, la musica può essere una sorta di feedback di come ti senti. Il suo consiglio: “Ascolta la canzone un paio di volte per aiutarti a elaborare ciò che stai attraversando ed esprimere i tuoi pensieri e sentimenti. Puoi decidere se ascoltando canzoni che riflettono le tue esperienze ciò ti stia aiutando o stia rafforzando comportamenti distruttivi per te stesso. Ad un certo punto, potresti trovare più produttivo ascoltare musica che trasmetta un senso di sicurezza”.

Ecco alcuni dei brani che i partecipanti alla ricerca hanno scelto per le loro playlist:

Canzoni evitanti:

Beyoncé, Irreplaceable

Chris Brown, Say Goodbye

N’Sync, Bye Bye Bye

Michael Jackson, Billie Jean

TLC, Scrubs

Rihanna, Take a Bow

The Weeknd, The Hills; Heartless

Canzoni ansiose:

Adele, Someone Like You

The Police, Every Breath You Take

Miley Cyrus, Wrecking Ball

Adele, Hello

U2, One

Seether, Broken

No Doubt, Don’t Speak

Bruno Mars, When I Was Your Man

Drake, Hotline Bling

Canzoni che infondono sicurezza:

Sonny & Cher, I Got You Babe

Whitney Houston, I Will Always Love You

The Beatles, Love Me Do

Ed Sheeran, Thinking Out Loud

Plain White Ts, I Love You

John Legend, All of Me

Michael Bublé, Haven’t Met You Yet

Beach Boys, Wouldn’t It Be Nice

Bryan Adams, (Everything I Do) I Do It for You

Etta James, At Last

Justin Bieber, Holy

Canzoni miste, ansioso evitanti.

Carrie Underwood, Before He Cheats

Gotye, Somebody that I Used to Know

Taylor Swift, Bad Blood

Sam Smith, I’m Not the Only One

Ne Yo, So Sick

Bonnie Raitt, I Can’t Make You Love Me

Adele, Rolling in the Deep

Rihanna ft. Drake, Work

Eminem ft. Rihanna, Love the Way You Lie

Foto di Gerd Altmann da Pixabay.