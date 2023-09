Ansia da Rientro a Scuola: 7 Consigli Efficaci per Superarla

Il rientro a scuola dopo le vacanze estive può essere un momento carico di ansia per molti bambini. Il passaggio a una nuova classe o a una nuova scuola può essere emozionante ma anche spaventoso. Per questo motivo, vediamo sette consigli fondamentali per affrontare e superare l’ansia da rientro a scuola. Questi suggerimenti sono basati su un approfondimento condotto dalle psicologhe della RCSI University of Medicine and Health Sciences di Dublino e mirano a rendere questo periodo il più sereno possibile per i più piccoli.

Ansia da rientro a scuola, 7 consigli

1. Ascolta e Comprendi Il primo passo per affrontare l’ansia da rientro a scuola è mostrare ai tuoi figli che li ascolti. Evita di sminuire le loro paure con rassicurazioni rapide. È più utile far loro sapere che li comprendi e che sarai lì per sostenerli in ogni modo possibile.

2. Identifica le Preoccupazioni Ogni bambino può avere motivi diversi di preoccupazione riguardo alla scuola. Potrebbe temere il bullismo, un ambiente scolastico difficile, difficoltà nel socializzare con i compagni o pressioni accademiche. Identificare queste preoccupazioni è essenziale per trovare soluzioni adeguate.

3. Accetta l’Ansia Fai capire ai tuoi figli che è normale provare ansia e che non c’è nulla di cui vergognarsi. L’ansia è una reazione naturale di fronte a nuove sfide.

4. Passo dopo Passo Organizza momenti di gioco con compagni di scuola nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni. Questo aiuterà i bambini a ristabilire legami sociali prima del primo giorno di scuola.

5. Routine del Sonno Mantieni una buona routine del sonno. Un riposo adeguato contribuirà al benessere emotivo dei bambini. Evita di trasmettere loro il tuo stress e concentrati su un ambiente sereno.

6. Focalizzati sull’Ottimismo Incoraggia i tuoi figli a pensare in modo ottimista. Una strategia efficace può essere quella di scrivere tre cose positive che attendono di fare il giorno successivo. Questo esercizio aiuta a bilanciare le emozioni negative con pensieri positivi.

7. Consulenza se Necessario Se l’ansia da rientro a scuola persiste e influisce negativamente sulla vita dei tuoi figli, non esitare a cercare la consulenza di uno psicologo o terapeuta. Questi professionisti possono fornire aiuto specializzato per affrontare l’ansia in modo appropriato.

L’ansia da rientro a scuola è una sfida comune per molti bambini, ma può essere superata con il sostegno adeguato. Utilizzando questi sette consigli, potrai aiutare i tuoi figli a sentirsi più sicuri e tranquilli di fronte a questo nuovo inizio scolastico. Ricorda che la tua comprensione e il tuo supporto sono fondamentali per alleviare le preoccupazioni dei tuoi figli e renderli pronti ad affrontare la scuola con fiducia.