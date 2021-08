Ecco, da Barberino’s, 5 consigli beauty per lo sposo. Per prepararsi al meglio in vista del giorno del matrimonio e arrivare con un look impeccabile e rilassato all’altare.

Prendersi cura del viso

Per preparare la pelle del viso è importante giocare d’anticipo, perché non è sufficiente utilizzare una crema idratante qualche ora o qualche giorno prima. La cute, infatti, ha bisogno di essere detersa e idratata quotidianamente. Ed esfoliata con scrub o gommage una volta a settimana. Questo, per eliminare le cellule morte, stimolare il rinnovamento cellulare e arrivare all’altare con una pelle sana, pulita e luminosa.

Sistemare i capelli (una settimana prima del matrimonio)

I capelli sono, insieme al completo, i veri protagonisti del look maschile. Per questo bisogna scegliere con cura lo styling, senza cedere a sperimentazioni delle quali ci si potrebbe pentire e senza puntare sul fai-da-te. La prima regola è infatti fissare l’appuntamento dal barbiere a circa una settimana di distanza dal matrimonio. In questo modo il taglio avrà il tempo di naturalizzarsi. Per le ultime rifiniture, invece, c’è sempre tempo e si può prenotare un secondo appuntamento per il giorno prima delle nozze.

Curare e nutrire la barba

La barba, come i capelli, è un dettaglio importantissimo del look maschile. Oltre a un taglio curato e adatto alla propria forma del viso per valorizzare il volto, una buona regola è nutrirla e idratarla tutti i giorni. Soprattutto in estate, quando le alte temperature, il sole o i bagni al mare possono contribuire all’indebolimento del pelo. L’importante, soprattutto, è non lasciare nulla al caso e utilizzare prodotti specifici, come il balsamo barba idratante.

Non dimenticare le mani

Le mani, spesso non prese in considerazione dagli sposi, giocano in realtà un ruolo chiave durante la cerimonia di matrimonio e diventano il focus del momento più importante: lo scambio degli anelli. Per questo è fondamentale prendersene cura. Non solo idratando unghie e pelle i giorni prima delle nozze, ma anche scegliendo un trattamento di manicure adatto alle proprie esigenze, così da non lasciare nulla al caso ed essere impeccabili nei minimi dettagli.

Parola d’ordine prima del matrimonio? Relax

Organizzare il matrimonio è spesso fonte di stress e a questo si aggiunge l’emozione del grande giorno. Per arrivare alle nozze più rilassati è importante quindi prendersi del tempo per se stessi, ritagliarsi degli spazi dove non farsi travolgere dagli impegni e dalle scadenze, dai messaggi o dalle continue email in arrivo.

