Sabato 2 settembre 2023, il Circo Massimo di Roma sarà il palcoscenico dell’evento musicale atteso da tutti i fan: ‘Il Circo Max’ di Max Pezzali. Mentre l’iconico artista si esibirà in un concerto indimenticabile, ci saranno anche ospiti speciali che renderanno la serata ancora più memorabile. I biglietti per questo spettacolo unico sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

Il concerto di Max Pezzali a Circo Massimo

L’atmosfera del Circo Massimo, uno dei luoghi più emblematici della città eterna, accoglierà Max Pezzali per una performance che celebra la sua lunga carriera e la sua affinità con la musica e il pubblico italiano. Questo concerto segnerà un capitolo epocale e straordinario nella storia dell’artista e sarà l’unica tappa estiva open-air del 2023.

Gli ospiti speciali

Durante la serata, i fan avranno il piacere di ascoltare le canzoni che hanno reso Max Pezzali un’icona musicale attraverso le generazioni. Inoltre, ci saranno momenti sorprendenti con ospiti speciali, veri e propri protagonisti della scena musicale italiana. Tra questi, spicca lo special set di DEEJAY TIME, con la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Questi leggendari DJ porteranno dal vivo l’energia travolgente che ha segnato la storia della musica dance.

Ma gli ospiti non si fermano qui. ‘Il Circo Max’ vedrà una serie di performance uniche da parte di grandi artisti e amici di Max Pezzali. La lineup completa degli ospiti è eccezionale e include:

Articolo 31

Colapesce Dimartino

Dargen D’amico

Gazzelle

Lazza

Paola & Chiara

Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari)

Deejay Time – Special Set con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso

Questo evento sarà un’opportunità unica per riunire diverse generazioni di fan e creare nuovi ricordi musicali. Dai successi che hanno segnato gli anni ’90 fino alle canzoni più recenti, Max Pezzali porterà sul palco un’esperienza coinvolgente e emozionante.

‘Il Circo Max’ segna la conclusione trionfale di un anno di celebrazioni per la carriera eccezionale di Max Pezzali e offre un’esperienza straordinaria per tutti coloro che amano la sua musica. Non perdete l’occasione di essere parte di questa serata indimenticabile nel cuore di Roma.