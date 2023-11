Drake, esce a sorpresa il nuovo album “Scary Hours 3″

Drake, il noto rapper e cantautore, ha di nuovo catturato l’attenzione del pubblico con l‘inaspettato rilascio del suo ultimo album, “Scary Hours 3”. Questa nuova fatica discografica è stata annunciata da Drake stesso sul suo profilo Instagram, con un’anteprima condivisa giovedì 16 novembre e l’uscita ufficiale prevista a mezzanotte.

Drake, il nuovo album “Scary Hours 3″ esce a sorpresa

Il rapper canadese, solo tre settimane dopo l’uscita del suo precedente album intitolato “For All the Dogs” il 6 ottobre, ha sorpreso i suoi fan con questo nuovo capitolo della serie “Scary Hours”. I capitoli precedenti erano EP, con il primo che vide la luce nel 2018 e il secondo, “Scary Hours 2”, che fu pubblicato nel 2021.

L’annuncio dell’uscita è stato accompagnato da un video in cui Drake condivide le sue riflessioni sul progetto. Nelle sue parole, Drake sottolinea la sua sicurezza nel lavoro appena pubblicato e l’assenza di pressioni esterne nel processo creativo. Ha dichiarato: “Non sento la necessità di accontentare nessuno. Sono estremamente sicuro del lavoro che ho appena pubblicato.”

Il rapper ha rivelato che le canzoni di “Scary Hours 3” sono state create negli ultimi cinque giorni, sottolineando la spontaneità e l’ispirazione improvvisa che ha guidato il processo creativo. Questo annuncio inatteso giunge solo un mese dopo che Drake aveva dichiarato la sua intenzione di prendersi una pausa dalla musica a causa di problemi di stomaco.

Nonostante la breve pausa annunciata, Drake continua a sorprendere i suoi fan, dimostrando la sua dedizione alla sua arte. Recentemente, ha collaborato con J. Cole nel videoclip della canzone “First Person Shooter” tratta dall’album “For All the Dogs” e ha annunciato la tournée “It’s All a Blur — Big as the What?” per il 2024, in collaborazione con J. Cole.

Non perdere l’occasione di immergerti nel nuovo capitolo musicale di Drake. Scopri “Scary Hours 3” e lasciati sorprendere dalla creatività inarrestabile di questo artista straordinario.