Articolo 31, Concerti Estate 2023: Date, Scaletta e Info Biglietti

Gli Articolo 31, una delle band più iconiche e influenti del panorama musicale italiano, sono pronti a tornare sul palco nell’estate 2023 con una serie di concerti imperdibili. Se sei un fan sfegatato di J-Ax e DJ Jad, questo articolo è ciò che fa per te. Scopri tutte le date dei concerti, la scaletta delle performance e le informazioni essenziali sui biglietti per non perdere l’opportunità di vivere una serata magica con i tuoi artisti preferiti.

Per i fan degli Articolo 31 questo è un anno davvero speciale: la band, che si era sciolta nel 2006 dopo ben 16 anni, è tornata a cantar insieme in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. E per l’estate 2023 ha in programma un tour di concerti che farà ballare l’Italia da nord a sud.

Date dei Concerti

Gli Articolo 31 hanno annunciato una serie di concerti entusiasmanti per l’estate 2023. Ecco le date da segnare sul tuo calendario

Sabato 01 Luglio 2023 Bellinzona, Castle On Air.

Martedì 04 Luglio 2023 Legnano (Milano), Rugby Sound festival.

Domenica 09 Luglio 2023 Alba (Cn), Collisioni Festival.

Mercoledì 12 Luglio 2023 Brescia, Arena Campo Marte.

Venerdì 14 Luglio 2023 L’aquila, Pinewood Festival.

Domenica 16 Luglio 2023 Bologna, Sequoie Music Park.

Mercoledì 19 Luglio 2023 Roma, Rock In Roma.

Venerdì 21 luglio 2023 Francavilla al Mare, Lungomare Tosti.

Sabato 22 Luglio 2023 Servigliano (Fm), No Sound Fest.

Venerdì 28 Luglio 2023 Catania, Wave Summer Music.

Domenica 30 Luglio 2023 Matera, Sonic Park.

Mercoledì 02 Agosto 2023 Roccella Ionica (Rc), Roccella Summer Festival.

Sabato 5 agosto 2023 Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa.

Giovedì 10 agosto 2023 Majano, Festival di Majano.

Sabato 12 Agosto 2023 Cattolica (Rn), Arena Della Regina.

Martedì 15 Agosto 2023 Olbia, Red Valley Festival.

Sabato 19 Agosto 2023 Lecce, Oversound Music Festival.

Venerdì 25 agosto 2023 Romano D’Ezzellino, Villa Ca’ Cornaro.

Giovedì 31 agosto 2023 Prato, piazza Duomo.

Informazioni sui Biglietti

I biglietti per i concerti degli Articolo 31 sono già disponibili online o in tutte le rivendite fisiche autorizzate (eventualmente anche sul posto, il giorno del concerto, disponibilità permettendo). I biglietti sono attualmente disponibili sulle piattaforme Ticketmaster e Ticketone.it: i prezzi variano da location a location e in base al posto selezionato, e vanno da un minimo di 35 euro ad un massimo di 78,20 euro circa. Per assicurarti un posto indimenticabile durante questi spettacoli epici, assicurati di seguire attentamente le informazioni sui biglietti.

Le canzoni in scaletta

Trattandosi degli Articoli 31 non è possibile sapere con esattezza quali saranno le canzoni in scaletta. Ciò che è certo è che ogni spettacolo sarà unico e che, durante i loro concerti, faranno rivivere i loro grandi successi (da Maria Gente che spera, passando per Spirale Ovale e La mia ragazza mena). E ovviamente presenteranno il nuovo e recente singolo sanremese Un bel viaggio.

Di seguito, inseriamo la scaletta del concerto che c’è appena stato a Milano:

Filosofia del Fuck-Off

Così com’è

Non c’è rimedio

Nessuno

Un urlo

La fidanzata

Gente che spera ft.Reverendo

Il funkytarro

Strada di città 2000

2030

Domani

Fuck You

Volume

Venerdì

Tranqi funky

Non è un film

L’italiano medio

Domani smetto

Spirale ovale

La mia ragazza mena

Senza dubbio

Due su due

Ohi Maria

A pugni col mondo

Rap n’ Roll

Immorale

Intro

Ostia Lido

Maria Salvador

Io Zak e la tromba

Senza pagare

Vai bello

Un bel viaggio.