Bonus: questo vestito midi è versatile e adatto a ogni occasione. Ogni settimana, Amazon propone un elenco di articoli di moda di tendenza con migliaia di recensioni a quattro e cinque stelle. L’elenco include di tutto, dai prodotti di bellezza ai gioielli fino a sandali e abiti. Questa settimana, un vestito midi con scollo all’americana da 15 euro è tra i pezzi più apprezzati del sito di e-commerce.

Disponibile in tantissimi colori a tinta unita e a stampe, questo vestito midi con scollo anche all’americana è versatile, adatto per tantissime occasioni e realizzato in tessuto morbido. La sua linea lo rende adatto sia alle occasioni più formali ma anche per quelle più casual. Infatti, potrai abbinare un paio di sandali flat a questo abito midi per renderlo perfetto per i tuoi aperitivi al mare (regole permettendo).

Con scollo all’americana, questo convertible dress potrai indossarlo in tantissimi modi diversi.

“Abito bello e ben rifinito” ha detto un recensore. “Molto oltre le aspettative! Il peso non è leggerissimo, ma è un pregio, perché fa cadere bene la gonna, che è morbida e non fasciante, ottimo aspetto per chi ha fianchi forti. Le rifiniture e le cuciture sono curate. Sono entusiasta delle molte combinazioni rese possibili dalle due fasce sul corpetto, non vedo l’ora di sfoggiarle tutte. Peraltro, le fasce sono più leggere del resto dell’abito e non appesantiscono nei vari ‘giri’ che si possono far fare loro intorno al collo o al busto. Il corpetto è leggermente imbottito e dotato di banda di silicone per impedire che scenda: in questo modo, giocando con le due fasce sotto al seno, può diventare addirittura un abito senza spalline! Ho preso il nero, ma comprerò sicuramente altri colori. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Uno degli acquisti più felici fatti su Amazon!”.

Un secondo acquirente ha aggiunto: “Vestito davvero molto bello, perfetta vestibilità e buona qualità. Non è leggerissimo ma secondo me è giusto che sia così. È originale l’idea di poterlo indossare in maniera diversa a seconda di come si intrecciano le fasce davanti. Io ho preso una 42 dato che avevo letto che vestiva grande e in effetti se avessi preso la 44 che è la mia taglia non sarebbe andato bene. Lo consiglio in particolare alle persone alte perché su una ragazza minuta forse risulterebbe troppo lungo”.

Considerando che questo vestito midi in colore nero costa meno di 15 euro, io ti consiglio di non lasciartelo sfuggire.