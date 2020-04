Pensare al post-quarantena non è reato, anzi, può esserti di aiuto per superare i prossimi giorni. Per questo motivo, abbiamo selezionato 5 vestiti donna della nuova collezione HM estate 2020 per iniziare a pensare a cosa indosserai appena potrai uscire.

È vero, non ce ne siamo quasi accorti eppure la bella stagione è arrivata. Presto, probabilmente verranno anche le misure anti Covid e, chissà, potremo tornare a uscire di casa.

Per questo motivo è importante non farci trovare impreparati. Iniziare a are uno sguardo ai vestiti moda per l’estate 2020 può essere una buona mossa per una sferzata di good vibes.

Dopotutto, mai come questo periodo fare surf sui siti di e-commerce può essere una buona occasione per aumentare il buonumore.

Vestiti moda estate 2020, HM punta al romanticismo

Per aiutarti nella scelta, abbiamo dato uno sguardo alla nuova collezione di vestiti moda 2020. Ti anticipiamo subito: è sbalorditiva!

Tra le proposte del marchio low-budget, prevalgono senza dubbio le tendenze moda romantiche. Vestiti dai colori pastello, fiorellini, tessuti morbidi e chiffon.

In particolare, il colore rosa chiaro è un vero must-have della collezione, insieme a volumi ampi che strizzano ancora una volta l’occhio alla moda anni ’90.

Abiti online, 6 modelli da comprare sul sito di HM

Gli abiti moda di HM per l’estate 2020 sono comodi, ampi e chic. Adatti alle più romantiche, possono essere sdrammatizzati con un paio di sneaker o di Dr.Martens (almeno fino a che le temperature ce lo permettono).

Vestito a fiorellini, lungo fino al polpaccio in tessuto di viscosa. Scollo a V, maniche corte a sbuffo. Prezzo € 19,99 su HM

I vestiti dell’estate 2020 sono lunghi fin sotto il ginocchio o a metà polpaccio, hanno volumi ampi e tessuti freschi.

DESMOND & DEMPSEY x H&M. Abito senza maniche in leggero tessuto di misto cotone e viscosa, lunghezza al polpaccio. Scollo a V. Prezzo € 39,99 su HM.

Se amate questi modelli di vestiti ma non siete propense al colore, HM ha pensato anche alle black addicted.

Vestito nero in mesh, prezzo € 19,99 su HM.

Per le amanti dello chiffon e dei volant, questo vestito sarà il vostro migliore amico, ne siamo certe.

Vestito lungo e ampio in leggero chiffon goffrato. Apertura a V con laccetti da annodare sullo scollo. Spalle basse e maniche lunghe a palloncino con elastico in fondo. Prezzo € 39,99 su HM.

Romantico, sensuale e chic: questo abito ha tutte le carte in regola per conquistarsi un posto importante nel tuo armadio.

Abito corto e ampio in tessuto leggero. Piccolo collo a volant, profonda apertura dietro con laccetto. Maniche lunghe a palloncino con sbuffo sulle spalle.

Amate lo stile country-chic? Questo vestito è perfetto per voi. Adatto sia per le videochiamate di lavoro che per le uscite con le amiche (appena si potrà, ovviamente).

Vestito Abito al polpaccio in tessuto di cotone crêpe con bottoni davanti. Scollo squadrato, maniche corte a sbuffo con elastico sulla spalle e a fondo manica. Prezzo € 29,99 su HM.

Il più economico e pratico. Cercate un vestito da poter sfruttare a casa e fuori al 100%? L’abito t-shirt è perfetto per voi. Vi farà compagnia durante le sessioni studio (e perché no, quelle Netflix) e anche in estate con una flat gioiello o una sneaker.