Uma Thurman in total look Ferragamo alla MFW

Uma Thurman in un total look della collezione di debutto di Maximilian Davis per Ferragamo. L’attrice è apparsa alla MFW presenziando alla sfilata a/w 2023-24 di Ferragamo supportando il nuovo direttore creativo della maison, Maximilian Davis.

Per partecipare alla sfilata, Uma Thurman ha sfoggiato un look ton sur ton composto da top, pantaloni e coat in suede beige. Un completo semplice ma allo stesso tempo chic ed elegante, tipico della grande attrice di Hollywood. Questa scelta tuttavia non è casuale ma si tratta di alcuni pezzi della collezione di debutto di Maximilian Davis alla direzione di Ferragamo, la primavera estate 2023. Uno stile, quello di Davis, che si caratterizza da linee pulite, minimal ma super chic. Per completare il look, Uma ha scelto un sandalo nero che porta sul tacco il simbolo chiave della maison italiana, e una pochette coordinata.

Ospite della sfilata, Uma Thurman ha seguito la nuova collezione dal parterre. Poi, al termine dello show, non ha perso l’occasione di poter scambiare due parole con il giovane designer, al suo debutto come direttore creativo di Ferragamo.

Maximilian Davis nuovo direttore creativo di Ferragamo

Maximilian Davis è stato nominato il nuovo Direttore Creativo di Salvatore Ferragamo nel marzo 2022, in seguito all’abbandono del timone di Paul Andrew, ad aprile 2021. Il designer, britannico con base a Londra, ha un eccellente curriculum. Dopo gli studi al London College of Fashion è stato parte del team creativo nell’atelier di Grace Wales Bonner. Ha poi fondato l’etichetta che porta il suo nome, grazie all’aiuto di Lulu Kennedy – fata madrina dei designer emergenti – e del suo incubatore di talenti, Fashion East.

Le sue creazioni sono già state indossate da molte celebrities del calibro di Kim Kardashian e Rihanna, e il suo nome è comparso nella lista dei venti semifinalisti del LVMH Prize di quest’anno, prima che egli si ritirasse dalla competizione creativa.

Quando è uscita la notizia della sua nomina a direttore creativo di Ferragamo, il designer ha detto: “Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l’opportunità di poter aggiungere qualcosa alla ricca e profonda eredità della Maison. Ferragamo rappresenta una dedizione all’eleganza e alla raffinatezza senza tempo che trovo incredibilmente stimolante. Non vedo l’ora di articolare la mia visione, elevata dai codici dell’artigianato italiano, della qualità e dell’innovazione”.