Sienna Miller, look premaman firmato Shiaparelli a Vogue World 2023

Sienna Miller era tra le celebrities presenti al Vogue World 2023 a Londra. L’attrice ha mostrato un approccio originale e moderno al vestire premaman. Crop top con pancione in vista e gonna ampia firmati Schiaparelli. Qualcosa di simile a ciò che Rihanna ha fatto per le sue ultime due gravidanze, ridisegnando l’approccio maternity alla moda.

Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, riferendosi a come ci si dovrebbe vestire durante la dolce attesa, senza nascondere la pancia, ha detto: “Un’altra regola antiquata da considerare, mettere in discussione e, in questo caso, da ignorare completamente”, ha dichiarato a Vogue, “La sua scelta è per noi onore. Solo il nostro amore e le nostre congratulazioni a Sienna Miller e al suo piccolo in arrivo”. “Mia figlia (la primogenita, ndr) mi ha liberata. Ora non sono più prigioniera dei ruoli”, aveva raccontato durante un’intervista al Corriere della Sera. “Recitare è terrificante, sei stretta fra desiderio e paura. Per mia figlia ho imparato a non farmi bloccare”.

Sulla professione di attrice ha detto: “Quando studi un testo, quando davvero fai di tutto per diventare quella persona, per abitare il suo mondo e creare un momento di verità in scena o davanti alla telecamera, qualcosa ti resta dentro necessariamente, anche se magari le parole si sbiadiscono. Ma ho una buona memoria e mi ricordo parecchie battute: ogni tanto mi diverto, con gli amici, a citarne qualcuna, per vedere se riconoscono il personaggio”.

Sul suo stile: “Ogni volta che mi chiedono del mio stile rispondo che da ragazza vent’anni fa non c’erano ancora strumenti social per vedere quotidianamente gli outfit altrui, era tutto molto organico, adesso chiamano lo stile dei primi Duemila ‘indie sleaze’ ma non lo sapevamo, ci vestivamo come ci pareva, il nome non c’era neanche”, ha spiegato Sienna Miller.