Sarah Burton lascia la direzione creativa di Alexander McQueen

Gianfilippo Testa, CEO di Alexander McQueen dal 2022, ha dichiarato in una nota: “Vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine a Sarah per aver scritto un capitolo fondamentale della storia della maison Alexander McQueen. Il contributo di Sarah negli ultimi 26 anni lascerà un segno indelebile.”

François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering, ha affermato: “Sono immensamente riconoscente a Sarah e desidero ringraziarla personalmente per il suo lavoro degli ultimi vent’anni, prima al fianco di Lee Alexander McQueen, quando il ruolo di Sarah è stato funzionale al suo successo, e poi come Direttore Creativo dal 2010. Attraverso la sua esperienza, sensibilità e talento, Sarah ha continuato a far evolvere l’espressione artistica di questa maison iconica. Ha preservato e portato avanti l’eredità di Lee, l’attenzione ai dettagli e la visione unica, aggiungendo il suo tocco personale e assolutamente creativo.”

“Sono orgogliosa di tutto ciò che ho fatto e del mio incredibile team in Alexander McQueen – ha dichiarato Burton, come si legge su Pampianconews -. Loro sono la mia famiglia e questa è stata la mia casa negli ultimi 26 anni. Voglio ringraziare Francois-Henri Pinault per aver creduto in me e avermi offerto questa straordinaria opportunità. Soprattutto, voglio ringraziare Lee Alexander McQueen. Mi ha insegnato moltissimo e gli sarò eternamente grata. Guardo con ottimismo al mio futuro e porterò sempre con me questi anni meravigliosi.” “La nuova organizzazione creativa della maison sarà annunciata a tempo debito”, conclude.