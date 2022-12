Pierpaolo Piccioli designer dell’anno ai British Fashion Awards

Il premio come Designer dell’anno ai Fashion Awards 2022, premi del British Fashion Council (BFC) presentati da Diet Coke, è stato assegnato a Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. La cerimonia di consegna è avvenuta il 5 dicembre a Londra.

Nel corso della serata, presentata dall’attrice britannica e giamaicana Jodie Turner-Smith, sono stati assegnati ventitré premi tra cui quindici Leaders of Change. Candidati e vincitori dei Fashion Awards sono votati da una giuria internazionale composta da oltre 1000 esperti del settore.

Pierpaolo Piccioli e l’importanza del lavoro di squadra

Ritirando il premio, Pierpaolo Piccioli ha voluto sottolineare il valore e l’importanza del lavoro di squadra: “Questa vittoria appartiene a me tanto quanto appartiene a ogni singola persona che lavora alla Maison Valentino, non solo perchè tutti mi hanno supportato in ogni modo possibile, ma perchè la loro passionee la loro dedizione mi ispirano più di quanto possano mai immaginare”.

L’evento va ad aumentare i fondi per l’ente benefico BFC Foundation che assegna borse di studio, sovvenzioni e tutoraggio per i talenti dell’industria della moda. La manifestazione, spiega un comunicato della Valentino, “celebra il ruolo della moda nell’espressione di sé, evasione e ottimismo. Riconosce anche gli individui, i marchi e le aziende eccezionali la cui immaginazione e creatività hanno aperto nuovi orizzonti nella moda a livello globale negli ultimi 12 mesi, trasformando le possibilità della moda oggi”.

Tra gli altri importanti premi spicca indubbiamente quello a Bella Hadid premiata come Model of the Year . Premio che non ha ritirato perché assente, ma raccolto per lei dal superstylist Carlos Nazario.