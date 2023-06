Moda sostenibile: 7 negozi online dove puoi comprare abbigliamento etico

Decidere di acquistare abbigliamento etico e sostenibile non è più una opzione ma una necessità. Purtroppo, riuscire a scegliere moda sostenibile non è sempre semplice: complice il problema del greenwashing, riuscire a trovare prodotti e produttori davvero sostenibili può essere una impresa. Per questo motivo, abbiamo scandagliato internet e abbiamo trovato 6 negozi online che ti permetteranno di vestire alla moda, in modo etico e sostenibile.

Moda sostenibile: perché scegliere di acquistare abbigliamento etico

L’industria della moda ha un impatto significativo sull’ambiente e sulle condizioni di lavoro delle persone coinvolte nella produzione. Tuttavia, sempre più consumatori stanno diventando consapevoli di queste problematiche e stanno cercando alternative sostenibili per i loro acquisti di abbigliamento. I negozi che vendono abbigliamento etico e sostenibile stanno emergendo come una scelta preferita per coloro che vogliono fare una differenza positiva nel mondo della moda.

Materiali sostenibili e di alta qualità

Uno dei vantaggi principali dell’abbigliamento etico e sostenibile è l’utilizzo di materiali di alta qualità e sostenibili. I negozi che si dedicano alla moda sostenibile si impegnano a selezionare tessuti organici, riciclati o di origine sostenibile. Questi materiali non solo riducono l’impatto ambientale, ma spesso offrono anche un’esperienza di vestibilità superiore e una maggiore durata nel tempo.

Condizioni di lavoro etiche

Un altro aspetto importante della moda sostenibile riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori coinvolti nella produzione. I negozi che si impegnano per l’abbigliamento etico spesso collaborano con fornitori che rispettano i diritti dei lavoratori, offrono salari equi e condizioni di lavoro sicure. Acquistando in questi negozi, puoi contribuire a sostenere pratiche di lavoro etiche e a migliorare la vita delle persone coinvolte nella filiera produttiva.

Riduzione dell’impatto ambientale

L’industria della moda è nota per il suo enorme impatto sull’ambiente, a causa dell’utilizzo intensivo di risorse e delle pratiche di produzione inquinanti. Acquistare abbigliamento etico e sostenibile permette di ridurre significativamente l’impatto ambientale. I negozi che si dedicano alla moda sostenibile spesso adottano strategie per ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche nocive, il consumo di acqua e l’emissione di gas serra.

Sostegno a comunità locali e artigiani

Gli abiti etici e sostenibili spesso provengono da comunità locali o da artigiani tradizionali. Acquistandoli, contribuisci a sostenere queste comunità, preservando le loro tradizioni e promuovendo la loro prosperità economica. I negozi che vendono abbigliamento etico e sostenibile solitamente offrono una varietà di marchi e prodotti realizzati da artigiani locali, permettendoti di fare scelte consapevoli che favoriscono la diversità culturale e la sostenibilità economica.

Stile unico e di tendenza

Spesso si ha l’idea che la moda sostenibile sia limitata a un aspetto boho o hippie, ma la realtà è diversa. Oggi ci sono numerosi marchi che offrono abbigliamento etico e sostenibile con uno stile moderno e alla moda. I negozi specializzati in moda sostenibile ti permettono di trovare capi unici che esprimono il tuo stile personale, senza compromettere i valori di sostenibilità che desideri sostenere.

Negozi on line di abbigliamento sostenibile

Fox Holt

Ideato dalle menti di Dale Volpe e Katy Rowley, Fox Holt offre abbigliamento casual sostenibile. Si tratta di una piattaforma online che seleziona esclusivamente brand che hanno un basso abimentale, che utilizzano materiali e tecniche cruelty free e tracciabili e che, inoltre, assicurino un trattamento dei lavoratori rispettoso e sicuro.

Lizé Natural Clothing

Negozio fisico che ha anche lo shop online, vende esclusivamente capi realizzati in modo sostenibile ed etico, certificati GOTS (Global Organic Textile Standard, il più importante stan- dard internazionale per la certificazione dei prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica).

Urbankissed

Un negozio online dove potrai scoprire una vasta gamma di abbigliamento etico e sostenibile, dai costumi da bagno realizzati con materiali riciclati all’abbigliamento sportivo ispirato alla natura. Qui potrai trovare anche accessori, piccoli arredi per casa e prodotti beauty. Un brand ecologico dall’anima boho chic.

Atotus

Atotus ha il suo negozio fisico a Trento ma anche un fornitissimo shop on line. Questo negozio ha la caratteristica di recuperare i vostri capi usati per rigenerarne il tessuto e scontare il relativo importo dai vostri ordini: un eccellente esempio di moda circolare.

Rêve En Vert

Rêve En Vert propone soluzioni ecologiche di abbigliamento celebrando uno stile romantico e fresco. Sulla piattaforma online sono disponibili solo capi d’abbigliamento etico e sostenibili. L’universo di Rêve En Vert prevede anche prodotti beauty e lifestyle etici dalle vibes incredibilmente romantiche.

Selina’s Inspiration

Questo brand è prodotto tra Olanda e Portogallo. E’ animalista e vegano e realizza capi dallo stile classico e chic.

Sezane

Nonostante si tratti di un brand con produzione sparsa in tutto il mondo, Sezane effettua un controllo capillare di tutta la sua filiera e assicura un impatto sostenibile della produzione di abbigliamento. Ogni capo viene prodotto nel paese del mondo in cui vi è la massima originalità ed esperienza di quello specifico prodotto.

