Tra gli abiti prediletti di Meghan Markle c’è il tuxedo dress. La moglie di Harry ha indossato una creazione di Grace Wales Bonner quando ha presentato al mondo il piccolo Archie.

La Duchessa del Sussex scelto un abito blazer Maggie Marilyn simile mentre era in Nuova Zelanda per un tour reale con il marito.

Sebbene entrambi gli abiti non siano più disponibili, H&M offre un modello simile a quello amato da Meghan Markle.

Il capo il questione l’abito blazer a 39,99 euro, smanicato in tessuto, lunghezza al ginocchio. Colletto e revers, incrocio davanti con chiusura regolabile nascosta. Cintura su un lato con fibbia in plastica. Sfoderato.

Markle non è l’unica reale, o meglio ex reale, ad apprezzare questo tipo di abito. Anche la regina Letizia Ortiz ha sfoggiato il vestito blazer “Carli” di Lola Li in passato.

Anche se siamo solo in primavera, potete iniziare a fare shopping in vista dell’estate, considerando che siamo ancora alle prese con il lockdown e il tempo passato davanti al pc è molto.

Altri abiti per la primavera 2021.

Abbiamo individuato un paio di pantaloni Calzedonia a fiori che vale la pena mettere nel carrello degli acquisti.

Parliamo del modello jeans push up denim a 29,95 euro, disponibile in 5 taglie, dalla XS alla XL. Vi invitiamo a dare un’occhiata a un altro paio di pantaloni firmati Calzedonia, ovvero i leggings cropped flare a 29,95 euro. La loro caratteristica principale è quella di essere a 3/4 e avere una bordature finale filamentosa. Un tocco hippie chic che può render il vostro outfit meno noioso.

Se siete poi alla ricerca di un paio di pantaloni caldi e comodi per le vostre giornate in smartworking, abbiamo un modello da segnalarvi. Parliamo di un paio di joggers in cotone e cashmere firmati Yamamay, che costano 25,95 euro. Vi abbiamo parlato anche di un paio di pantaloni a costine in modal, che abbiamo scovato sul sito del brand Intimissimi.