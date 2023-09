Coco Chanel, l’iconica creatrice di moda, è al centro di una straordinaria mostra al Victoria & Albert Museum di Londra. “Fashion Manifesto” è la prima esposizione nel Regno Unito dedicata a questa grande stilista, e promette di essere un’esperienza unica per gli amanti della moda e del design.

A Londra una mostra dedicata a Coco Chanel

La mostra, presentata in collaborazione con il Palais Galliera, il Museo della Moda di Parigi, e con il generoso sostegno di Chanel, è in programma dal 16 settembre 2023 al 25 febbraio 2024. Questo evento offre un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione dello stile di Coco Chanel, dalla sua prima boutique di modisteria a Parigi nel 1910 alle sue ultime collezioni del 1971.

Con oltre 200 outfit esposti per la prima volta insieme, insieme ad accessori, profumi e gioielli, “Fashion Manifesto” offre una visione approfondita del genio creativo di Chanel. Questa esposizione presenta pezzi raramente visti dalla collezione del V&A, insieme a capi provenienti dal Palais Galliera e dall’archivio di Chanel.

Tra i pezzi in mostra, vi è uno dei primi capi Chanel sopravvissuti, datato 1916, i costumi originali creati per le celebrazioni dei Ballets Russes, gli outfit indossati da icone come Lauren Bacall e Marlene Dietrich, e gli innovativi pantaloni da sera che hanno rivoluzionato la moda femminile.

Ma la mostra non si limita solo agli abiti. “Fashion Manifesto” offre anche uno sguardo ravvicinato sui gioielli di Chanel, tra cui la sua prima e unica collezione di alta gioielleria commissionata nel 1932. Gli accessori iconici come la borsa Chanel 2.55 e le scarpe slingback bicolore sono esposti con orgoglio come simboli dello stile Chanel.

Qualcosa in più sulla mostra

La mostra è suddivisa in dieci sezioni tematiche che esplorano l’approccio innovativo di Chanel al tessuto, alla silhouette e alla costruzione dei capi. Inoltre, mette in evidenza le influenze britanniche nella moda di Chanel, tra cui il suo amore per il tweed e le collaborazioni con aziende tessili britanniche.

Mentre camminate tra gli outfit e gli accessori di Chanel, noterete un’attenzione particolare ai dettagli e al raffinato mix di inventiva e classicismo che hanno definito lo stile della stilista. Una sezione dedicata ai profumi e alla cura della pelle offre uno sguardo sul mondo dei cosmetici Chanel.

“Fashion Manifesto” è un’opportunità straordinaria per immergersi nella visione di Coco Chanel e scoprire come il suo contributo abbia influenzato la storia della moda. La mostra offre uno sguardo approfondito su una delle case di moda più iconiche del mondo e dimostra come Chanel abbia creato uno stile senza tempo per una nuova generazione di donne.

Non perdere questa straordinaria esposizione che celebra l’eredità di Coco Chanel e il suo manifesto della moda che continua a ispirare e affascinare ancora oggi.