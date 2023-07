Jane Birkin, la celebre cantante, autrice, modella e attrice musa di Serge Gainsbourg, è stata un’icona di stile indiscussa. Nonostante fosse di origini inglesi, Jane Birkin è diventata il simbolo dello chic francese, incarnando l’eleganza senza sforzo e la raffinatezza disinvolta.

Jane Birkin e la storia della borsa iconica

La sua influenza nella moda è stata così profonda da ispirare una delle borse più famose e desiderate di tutti i tempi: la “Birkin” di Hermès. La storia dietro questa borsa è un vero aneddoto della moda. Nel 1984, Jean-Louis Dumas, allora capo di Hermès, si sedette casualmente accanto a Jane Birkin su un volo. Durante la conversazione, Jane si lamentò di quanto fosse difficile trovare una borsa abbastanza grande per trasportare i biberon di sua figlia Lou. In risposta alle sue esigenze, Dumas disegnò una borsa spaziosa e flessibile, e così nacque la leggendaria “Birkin”.

Le borse personali di Jane Birkin sono diventate oggetti di culto, con alcune di esse che sono state vendute all’asta per cifre ragguardevoli, spesso a scopo benefico. Le aste hanno visto stime che superavano le 20mila sterline. Questo testimonia la grandezza del suo stile e l’ammirazione che suscita ancora oggi.

Sinonimo di stile ed eleganza

Secondo Meg Randell, responsabile del dipartimento Bonhams Designer Handbags & Fashion: “Jane Birkin è sinonimo del massimo dello stile cool e chic francese, e la “Birkin” di Hermès è l’accessorio di lusso per eccellenza. Jane era conosciuta per personalizzare le sue borse e renderle uniche. Queste borse mostrano meravigliosi segni d’uso, come il cordino rosso attorno a una delle maniglie e i segni di morsi del gatto di Birkin sulla maniglia.”

Jane Birkin stessa ha spiegato in un’intervista a Vogue nel 2011 che amava personalizzare le sue borse perché non le piaceva che fossero simili a quelle di tutti gli altri. “Non c’è divertimento in una borsa se non viene presa a calci, quindi sembra che il gatto ci si sia seduto sopra, e di solito è così. Il gatto potrebbe anche esserci dentro”, ha affermato.

Jane Birkin, cuore grande

Oltre alla sua influenza nella moda, Jane Birkin ha dimostrato di avere un cuore generoso. Ha ricevuto in totale cinque borse da Hermès, che ha successivamente venduto per raccogliere fondi per beneficenza. Una di queste borse è stata donata nel 2014 per un’asta di beneficenza a sostegno dell’Africa di Anno, un’organizzazione di beneficenza nel Regno Unito che offre un’educazione artistica alternativa ai bambini orfani e vulnerabili nelle aree più svantaggiate dell’Africa. Questo gesto solidale dimostra che il fascino di Jane Birkin va oltre il mondo della moda, coinvolgendo anche un impegno sociale ed umanitario.

Nel corso degli anni, la borsa Birkin ha mantenuto il suo fascino e la sua aura di esclusività. Ancora oggi, essere in possesso di una “Birkin” è considerato un simbolo di status e gusto impeccabile. Accanto ad altri oggetti iconici come la borsa “Kelly” di Grace Kelly, la “Birkin” di Hermès continua ad essere desiderata da appassionate di moda di tutto il mondo.

Jane Birkin, con il suo stile senza tempo e la sua borsa leggendaria, rimarrà per sempre un’icona di eleganza e raffinatezza, il cui influsso nella moda continua ad essere evidente ancora oggi.