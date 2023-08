L’ex direttrice di Vogue Suzy Menkes boccia i gioielli di Kate Middleton. La giornalista ha parlato dello stile della principessa del Galles durante un episodio del podcast “If Jewels Could Talk”, dove ha conversato con l’esperta del settore per British Vogue, Carol Woolton. “Beh, la principessa del Galles è un po’ una delusione per quanto riguarda i gioielli, vero?”, ha detto Menkes, 79 anni, dopo che Woolton si è chiesta se la reale avesse potuto indossare una tiara speciale per l’incoronazione dello scorso 6 maggio di re Carlo III.

“Dà l’impressione di indossarli solo quando è assolutamente necessario”, ha continuato l’ex direttrice di Vogue International – che è stata insignita dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) dalla regina Elisabetta per il suo lavoro nel giornalismo di moda. “Immagino che sia bellissima in uno di quegli abiti, che fanno bella figura, e che cammini in giro e poi faccia una smorfia come per dire: ‘Devo indossare questo?'”, ha commentato Menkes, ammettendo la scena che ha inventato era “probabilmente ridicola”.

La giornalista ha aggiunto che forse la poca predilezione per i gioielli sofisticati potrebbe essere legata ai suoi tre figli piccoli. “Non dà alcuna sensazione di adorare i gioielli e di essere contenta di indossarli. Forse lo è, forse è una madre e davvero non vuole passare il tempo a mettersi queste cose al collo”. “Penso che le piacciano i designer contemporanei”, ha aggiunto diplomaticamente Woolton, ricordando l’amore di Middleton per i disegni di pietre preziose di Kiki McDonough.

“Penso che le piacciano i pezzi piccoli e contemporanei, mi sembra”, ha aggiunto. Suzy Menkes ha ammesso che sarebbe “semplicemente ridicolo” per la principessa indossare gemme durante la sua corsa scolastica, aggiungendo molti gioielli della famiglia reale “sembrano inappropriati nel mondo di oggi”. Fonte: Page Six.