Il mondo della moda è in fermento: le icone delle passerelle stanno per fare il loro ritorno in grande stile. Arriva oggi 20 settembre su Apple TV+ “Super Models”, l’attesa docu-serie diretta da Larissa Bills e prodotta da Roger Ross Williams sulle sulle Fab Four: le 4 modelle che hanno cambiato la percezione delle modelle.

Stiamo parlando ovviamente di Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington, che sono pronte a farci rivivere gli anni d’oro della moda, quando il loro nome era sinonimo di eleganza e stile senza tempo. Ma cosa c’è di così speciale in questa serie che ha attirato l’attenzione di così tante persone?

Il Ritorno delle Super Models

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington sono nomi che non necessitano di presentazioni nel mondo della moda. Queste quattro straordinarie donne hanno plasmato il concetto di Super Models con la loro bellezza, grinta e talento. Hanno lavorato con i fotografi più famosi, indossato abiti creati dai più grandi stilisti e camminato sulle passerelle di tutto il mondo, conquistando il cuore di chiunque le abbia viste.

Qualche curiosità su di Loro

Mentre aspettiamo con impazienza di scoprire cosa ci riserverà “The Super Models,” possiamo scaldare i motori con alcune curiosità su queste iconiche donne:

Linda Evangelista: È famosa per aver dichiarato: “Non mi alzo mai dal letto per meno di 10.000 dollari al giorno.” Questa affermazione audace ha scatenato polemiche, ma ha anche reso Linda una delle modelle più riconoscibili e ambite del suo tempo. Cindy Crawford: Ha iniziato la sua carriera come studentessa di ingegneria chimica prima di essere scoperta come modella. La sua bellezza mozzafiato e il suo neo iconico le hanno garantito un posto di rilievo nell’industria. Naomi Campbell: È conosciuta per la sua straordinaria longevità nella moda. È apparsa sulla copertina di Vogue ben cinque volte nel corso della sua carriera, dimostrando la sua influenza duratura nel mondo della moda. Christy Turlington: È anche una filantropa impegnata. Dopo aver lasciato le passerelle, si è dedicata all’attivismo e ha fondato l’organizzazione benefica “Every Mother Counts,” che si impegna per migliorare la salute materna in tutto il mondo.

Queste curiosità sono solo un assaggio delle vite straordinarie di queste modelle leggendarie. La docu-serie “The Super Models” ci promette di svelare molti altri segreti e retroscena, permettendoci di conoscere queste donne straordinarie in modo più intimo.

Non perdete l’occasione di rivivere l’epoca d’oro della moda e di scoprire cosa rende queste Super Models così speciali. “The Super Models” è disponibile in streaming su Apple TV+ a partire da oggi, mercoledì 20 settembre. Preparatevi per un’immersione nel mondo affascinante e glamour delle icone del fashion.