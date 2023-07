Hyunjin, la k-Pop coreana nuovo global brand ambassador Versace

Versace ha annunciato che l’artista K-Pop di origini coreane, Hyunjin, è stato nominato nuovo global brand ambassador della maison. Il cantante fa parte della boy band sudcoreana Stray Kids ed è un talento poliedrico, così come molti suoi colleghi. È conosciuto per le sue numerose doti artistiche: ballerino, rapper e cantante e per la sua passione per il disegno e la pittura.

L’annuncio è arrivato prima dell’esibizione degli Stray Kids al Lollapalooza di Parigi, prevista per oggi. Versace Holiday 2023, che debutterà a novembre di quest’anno, sarà la prima campagna del brand della quale Hyunjin sarà protagonista. “Sono entusiasta che Hyunjin entri a far parte della Versace Family. Le nuove voci in grado di plasmare la cultura globale sono per me di costante ispirazione, e per me Hyunjin possiede un’energia nuova e grande creatività. Adoro la sua disinvoltura e la sua capacità di esprimersi liberamente. È un vero uomo Versace”, commenta Donatella Versace.

“Sono elettrizzato all’idea di iniziare questa nuova avventura – aggiunge l’artista – come global ambassador di Versace e non vedo l’ora di creare momenti indimenticabili insieme. Sono orgoglioso e onorato di ricoprire questo ruolo e che Donatella abbia visto in me l’attitude Versace. Sono davvero emozionato e non vedo l’ora di costruire una forte sinergia artistica con Donatella”.

Nel corso di un’intervista con L’Officiel Italia, Donatella Versace ha detto: “Il mio sogno per Versace? (…) voglio riuscire a far capire che cosa è Versace oggi, ed è un unicum nel panorama globale. È lusso vero. Voglio fare in modo che questa maison rimanga rilevante non soltanto nella moda, ma in generale nella conversazione culturale globale”.

“Versace è sempre stato un brand per donne forti che non hanno paura di uscire, di esporsi ed essere glamour, donne che credono in sé stesse. Le attrici hanno esattamente questa confidenza che io cerco, perché per recitare nei panni di un’altra persona devi essere molto brava”.