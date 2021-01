Se siete alla ricerca di una felpa in pile per affrontare l’inverno con stile, abbiamo qualche suggerimento per voi.

La pandemia da Covid-19 ha sconvolto le nostre abitudini di vita, portando milioni di persone a lavorare o studiare in smartworking o seguendo la DAD.

Questo ha avuto un impatto sul nostro guardaroba, facendo impennare gli acquisti relativi a capi “comfy”, da casa, comodi e caldi.

Dai leggings alle felpe, dalle ciabatte ai calzini colorati, la moda ha virato verso tutto ciò che è confortevole.

In questi mesi vi abbiamo segnalato numerosi consigli per gli acquisti e anche oggi vogliamo fare la nostra parte.

Alcuni rientrano nella categoria low cost, altri superano i 50 euro, ma supponiamo che la loro resistenza alle numerose lavatrici cui saranno sottoposti sia maggiore.

6 felpe in pile per l’inverno 2021.

Il primo modello su cui vi invitiamo a porre attenzione è una felpa Levi’s da 88,99 euro, modello Arizona Sherpa.

Si tratta di una pelliccia sintetica dalla fantasia allegra che ha una tasca nella parte anteriore, dove riporre le mani ogni qualvolta volete scaldarvi.

Rimanendo sulla stessa fantasia, Pull & Bear propone un pile a 19,99 euro, scontato dagli iniziali 25,99 euro.

Se puntate a un modello che possa essere usato sopra un body, date un’occhiata alla felpa Lisa Hoodie di Weekday, prezzo: 40 euro.

Questo modello è perfetto per chi ama i crop top e vuole rimanere sulla stessa lunghezza d’onda.

Interessante anche il full-zip in pile blu a collo alto del brand Oviesse, prezzo: 17 euro. Affrettatevi perché le taglie rimaste sono poche.

Uniqlo è un altro punto di riferimento per il look comfy e se amate le tinte uniche, sul loro sito troverete delle pellicce in pile con zip a 24,90 euro.

Se puntate a un pile fantasia animalier, sul sito di Cisalfa c’è ciò che fa per voi. Un modello da 48,99 euro, ideale anche per lo sci.

Oviesse

Uniqlo

Guerina W

Levi’s

Pull & Bear