Ella Emhoff, la figliastra di Kamala Harris, conquista il “look goal” della cerimonia di insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti d’America.

Ella, 22 anni, è la figlia Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris dal 2014. Nelle scorse ore il nome della giovane artista ha fatto il giro del web, anche per il suo outfit firmato Miu Miu.

Impeccabile il suo cappotto della collezione autunno inverno 2020. Un modello unico nel suo genere, provvisto di colletto, a fantasia scozzese, con delle applicazioni colorate sulle spalle.

“Sono ossessionata da questo cappotto, il mio look preferito di ieri”, scrive un’utente su Instagram, commentando la foto postata dalla pagina Instagram della casa di moda italiana.

Ella Emhoff, artista di cui sentiremo parlare.

La figliastra di Kamala Harris ha frequentato la Parsons The New School For Design, la più importante scuola di moda e d’arte di New York.

Dopo il diploma ha fondato una linea di abbigliamento dedicata ai capi in maglia, che porta il suo nome e che dovrebbe debuttare ufficialmente quest’anno.

Kamala Harris, la nuova vice presidente degli Stati Uniti.

Kamala Harris è la prima donna vice-presidente e la prima persona di colore al secondo posto di comando dopo Joe Biden.

“Sono qui oggi grazie alla donne che ci sono state prima di me, che mi hanno preceduto”, ha twittato Harris, postando un video in cui ricorda la madre e il suo arrivo negli Stati Uniti.

Harris ha ricordato le “generazioni di donne afroamericane, asiatiche, bianche, ispaniche, native americane”, che hanno fatto la storia americana.

“Donne che si sono battute per l’uguaglianza, la libertà. E che continuano a combattere per i loro diritti”, ha detto.

“Sconfiggeremo l’estremismo politico, il suprematismo bianco, il terrorismo domestico”, ha invece sottolineato il neo presidente.