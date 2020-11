Il principe Carlo e il gruppo Yoox net-a-porter lanciano una collezione di capi sostenibili uomo e donna, composta da diciotto pezzi.

La capsule, dal nome Yoox net-a-porter for The Prince’s Foundation, è il risultato del progetto The Modern Artisan.

Si tratta di una partnership che mira a rafforzare le competenze sartoriali e a formare professionalmente gli apprendisti artigiani nel Regno Unito e in Italia.

Le parole del principe Carlo sul progetto.

“Sono rimasto enormemente impressionato dagli sforzi, dalle idee e dalla visione mostrata dagli artigiani del Regno Unito e dell’Italia”, ha detto il principe di Galles, proseguendo:

“Spero che conservino da questa esperienza un bagaglio di conoscenze e che abbiano capito come un approccio sostenibile alla progettazione e alla produzione possano essere utili e applicabili alle loro imprese o alle loro carriere future”.

“La chiave per me è riscoprire l’importanza che la natura riveste, capire da dove provengono i materiali naturali e come possono essere utilizzati in modo sorprendente e innovativo. Dopo tutto, la natura è la fonte di tutto”, ha concluso il principe Carlo.

I dettagli sulla collezione.

La linea è stata disegnata da sei studenti italiani del centro di ricerca Fashion in Progress (FiP) del Politecnico di Milano.

Allo stesso tempo, degli artigiani britannici hanno seguito corsi di formazione professionale per la produzione di lusso in piccole serie presso il Centro di Formazione Tessile di Dumfries House, quartier generale della The Prince’s Foundation nell’Ayrshire in Scozia.

Gli artigiani hanno appreso tecniche di produzione avanzate, dalla cucitura al disegno del modello e al controllo qualità.

E’ stata acquisita l’expertise necessaria per lavorare adeguatamente lana, cachemire e seta, assicurandosi che le finiture dei vari modelli siano all’altezza del mercato del lusso.

Queste competenze sono state formalmente riconosciute con la certificazione Modern Apprenticeship Award in Heritage Textiles in partnership con il Glasgow Clyde college.

I capi in maglia sono stati disegnati dagli artigiani italiani e realizzati presso il maglificio di Johnstons of Elgin ad Hawick, in Scozia, dove i partecipanti hanno potuto approfondire il processo di lavorazione britannica dei filati.

Tutti i proventi derivanti dalla vendita della collezione saranno donati alla The Prince’s Foundation per sostenere lo sviluppo e la gestione dei programmi formativi destinati a preservare le competenze artigianali tessili.

Il progetto The Modern Artisan è una partnership di lungo termine tra il gruppo presieduto da Federico Marchetti e la fondazione del principe Carlo all’interno di Homo Faber della Michelangelo Foundation nel 2021.

Chi sono i modern artisan.

I Modern Artisan classe 2020 sono: Giulia Albini, Graeme Bone, Nicole Christie, Alice D’Andrea, Andrea De Matteis, Francesca Galloni, Jillian Halfpenny, Lorenzo Lanari, Andrea Parolini e Tracey Whalen.