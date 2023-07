Chi è Francesca Bellettini: Manager alla Guida della riorganizzazione di Kering

Francesca Bellettini a capo del gruppo Kering. Già figura di spicco nel mondo della moda e della finanza, in queste ore è diventata la manager più chiacchierata del mondo della moda, dopo essere stata coinvolta in una serie di importanti avvicendamenti aziendali. La notizia della partenza di Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, dal prossimo 23 settembre ha catturato l’attenzione, ma è stata seguita da un annuncio ancora più significativo. Kering, il gruppo proprietario di Gucci e Yves-Saint Laurent (YSL), ha nominato Francesca Bellettini come Deputy CEO e responsabile per il Brand Development del Gruppo.

Il suo ruolo è di fondamentale importanza, poiché sarà responsabile ultima di tutte le Maison di Kering, con gli Amministratori Delegati di ogni marchio che dovranno fare riferimento a lei. Questa riorganizzazione interna mira a creare un’organizzazione più solida per sfruttare appieno la crescita del mercato globale del lusso.

Il successo di Francesca Bellettini

Francesca Bellettini è già ben nota per essere stata una componente fondamentale del successo di Yves-Saint Laurent. Nel 2022, il marchio ha registrato ricavi superiori a 3 miliardi di euro, confermandosi come uno dei marchi di maggior successo all’interno del gruppo Kering. La sua capacità di incrementare il profitto e la sua attenzione ai percorsi creativi dei marchi hanno contribuito alla crescita eccezionale e sostenuta della Maison.

La nomina di Bellettini come Deputy CEO di Kering è un meritatissimo riconoscimento delle sue competenze e della sua leadership nel settore. Il Presidente e Amministratore delegato di Kering, François-Henri Pinault, ha elogiato il suo contributo alla crescita del marchio Yves-Saint Laurent, sottolineando il moltiplicarsi per sei dei ricavi da quando ha assunto la guida del brand. Ora, il suo ruolo sarà ancora più influente, dato che avrà il compito di guidare tutte le case del Gruppo nelle prossime fasi del loro sviluppo.

La sua carriera

La carriera di Francesca Bellettini è cominciata nel settore della finanza, dove ha maturato esperienza lavorando per importanti istituzioni come Goldman Sachs e Deutsche Morgan Grenfell. Successivamente, si è avvicinata al mondo della moda, assumendo ruoli chiave in aziende prestigiose come Prada, Helmut Lang, Gucci e Bottega Veneta.

Il suo lavoro presso Yves-Saint Laurent ha portato a una crescita straordinaria del marchio, con ricavi in costante aumento e una forte presenza nel mercato del lusso. Le vendite al dettaglio gestite direttamente dalla Maison sono aumentate del 28%, mentre le entrate all’ingrosso sono cresciute del 6%. Nel 2022, YSL ha realizzato un utile operativo ricorrente di oltre 1 miliardo di euro.

Francesca Bellettini tra le donne più importanti del fashion system

La nomina di Francesca Bellettini come Deputy CEO di Kering testimonia il suo valore e la sua influenza nel mondo della moda. Questo riconoscimento la pone al vertice del fashion system, confermandola come una delle figure di maggior successo nel settore del lusso.

Con la sua nuova posizione all’interno di Kering, Bellettini sarà una delle donne più potenti e influenti nel settore, e il suo contributo sarà fondamentale per garantire il successo e la crescita redditizia a lungo termine del Gruppo.

