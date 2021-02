Un cardigan H&M confortevole, chic ed economico che sarà il tuo must-have della prossima stagione. Se il 2020 ci ha insegnato qualcosa, è che nell’armadio non possiamo avere solo vestiti da festa. L’abbigliamento comfy è entrato ormai a far parte del nostro quotidiano e abbiamo imparato che possiamo apparire glamour anche indossando un look comodo e pratico. E i marchi di moda hanno recepito il messaggio, rendendo le collezioni comode il fulcro delle proprie proposte di moda.

Ed ecco che, girando per il web, mi sono imbattuta in un cardigan H&M che sembra perfetto per la prossima stagione. Si tratta di un cardigan corto in maglia a coste. Ha una profonda scollatura a V e bottoni davanti. Un capo semplice ma super versatile che sono certa diventerà la base di moltissimi outfit per i prossimi mesi.

Perché non dovresti farti sfuggire questo cardigan H&M? Innanzitutto, perché è realizzato con viscosa Livaeco™. Si tratta di un nuovo materiale proveniente da foreste sostenibili certificate FSC®. Un tessuto a base naturale che conferisce ai capi una combinazione di morbidezza e lusso senza rinunciare alla salvaguardia dell’ambiente. Questa fibra infatti è Pro-Planet e aiuta a risparmiare acqua, aumenta la copertura forestale e riduce le emissioni di CO2. Quindi, scegliendo questo cardigan, non solo fai una scelta alla moda ma aiuti anche a preservare l’ambiente.

CORTESIA H&M

Inoltre, questo capo è incredibilmente versatile. Puoi indossarlo con il suo top sotto, come propone il sito HM, e un pantalone a palazzo a coste o una gonna a matita. Ma puoi anche metterlo con un jeans a vita alta e top a contrasto. Infine, puoi indossarlo come indumento da casa per stare calda e comoda con stile.

Ultimo motivo ma non certo meno importante per non farti sfuggire questo cardigan: il prezzo. Potrai averlo a meno di 15 euro.

Che dire, a questo punto è impensabile non metterlo subito nel carrello.