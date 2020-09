Abbiamo trovato un cappotto Mango che non dovresti farti scappare. Si tratta di un capo in sconto ora, in esclusiva sul sito di Mango, e che potrai sfruttare tutto l’autunno e l’inverno 2020.

Se vuoi acquistare un nuovo cappotto ma non hai intenzione di spendere tanto, non dovresti farti sfuggire questa occasione.

In questo momento, il sito di Mango propone in sconto un cappotto dal taglio evergreen che ti accompagnerà tutta la prossima stagione.

Il cappotto Mango che non dovrebbe mancare nel tuo guardaroba

Si tratta di un cappotto bianco panna, di lunghezza midi, in tessuto misto lana. Modello incrociato, ha i baveri ampi e chiusura con bottoni. Inoltre, ha anche una cintura regolabile e due tasche laterali.

Questo capospalla è un vero evergreen che non dovrebbe mai mancare nell’armadio. Infatti, potrai sfruttarlo non solo in autunno e inverno 2020, ma anche i prossimi anni.

In questo momento il cappotto Mango è in offerta sul sito e puoi prenderlo con il 50 percento di sconto. Altro motivo per cui non dovresti fartelo sfuggire.

CORTESIA / MANGO

L’abito da mettere nel carrello questo settembre

Se pensi che sia ancora presto per pensare al cappotto, dovresti dare un’occhiata a questo vestito, sempre del marchio low cost Mango.

Si tratta di un vestito in stampa animalier, vero e proprio trend della moda di stagione, reso pratico dalla linea scamiciata.

Questo abito ha tutte le carte in regola per diventare il tuo migliore amico della prossima stagione.

Il modello scamiciato, infatti, lo rende pratico e comodo. La stampa leopard e la lunghezza donano a questo vestito un’aria glamour

Un mix che lo fa diventare perfetto sia per andare in ufficio e sia per incontri lavorativi con clienti. Adatto ai meeting in azienda, se abbinato a un paio di stivali è ideale anche per un pranzo di lavoro.

Ma non è finita qui perché il suo stile pratico lo rende perfetto anche per le tue sessioni di shopping con le amiche, soprattutto se abbinato a scarpe comode come per esempio delle Dr. Martens.