Blake Lively incanta New York con la sua tuta firmata Michael Kors. L’attrice americana è stata tra le celebrities presenti al fashion show dello stilista americano al Domino Park di Williamsburg, in occasione della settimana della moda. Per l’occasione ha indossato un modello jumpsuit argentato in stile anni ’70. Un look che preannuncia quelle che saranno le tendenze della prossima primavera. Il “barefoot glamour” di Kors cerca positività e ottimismo, “anche se il mondo è sottosopra e ogni giorno porta cattive notizie”.

Tra le muse che hanno ispirato la collezione c’è Jackie Kennedy, fotografata a piedi nudi a Capri negli anni Sessanta, ma anche Jane Birkin, morta in luglio, “l’inglese più amata di Francia”. Ma anche Joan Kors, madre del designer, modella da giovane, che “all’improvviso” lo ha lasciato lo scorso agosto a 84 anni. Nel front row anche Olivia Wilde, Halle Berry, Rita Ora, Ariana De Bose, Ellen Pompeo e Jane Krakowski e Alessandra Mastronardi, famosa negli Usa, oltre che per la serie Master of None, anche per Il Talento di Mr C. con Nicolas Cage.

La collezione

La collezione è ispirata agli anni Sessanta. “New York è una città di mare come poche al mondo. Hong Kong, Rio, Venezia. Non posso portarvi a Capri, ma vi ho portati a Brooklyn”, ha spiegato lo stilista. “Come stilista mi interessa disegnare per gruppi più larghi di persone”, spiega Kors, convinto che i giovanissimi si stiano allontanando dalla fast fashion ‘usa e getta’, privilegiando il concetto del ‘lusso abbordabile’. “Pensano che ‘più spendi meno spendi'”, ma il suo consiglio è lo stesso che dà alle clienti più mature: “Se pensi che lo puoi indossare tre volte e in tre tipi di occasioni diverse, allora vale la spesa”.

Della Capri Holdings di Kors fanno parte anche Jimmy Choo e Versace, comprato in agosto dal gruppo Tapestry (Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman). Una mossa fatta con l’obiettivo di costituire un polo del lusso americano da 12 miliardi di dollari alternativo alle francesi Lvmh e Kering. (Fonte: Ansa).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael Kors (@michaelkors)