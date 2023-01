Abiti corti eleganti per un look super chic: le migliori proposte di PINKO

I migliori abiti corti eleganti PINKO? Per un look super chic, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, sia per i colori che per i tessuti, ma anche per i vari modelli. Le proposte sono tantissime: mini dress in maglia, jacquard bagnato, paillettes, frange e soprattutto pizzo. I colori? Sicuramente il nero non può mai mancare. Non è però questo l’unico colore capace di esprimere eleganza e raffinatezza. Così come per gli abiti lunghi eleganti, anche per gli abiti corti è possibile scegliere tra una gamma di modelli che rispecchiano i trend di stagione e che donano un look davvero impeccabile. Per le grandi occasioni, per esempio, potrete optare per i toni del rosa, oppure per le sfumature del marrone e le stampe floreali. Immancabile, infine, sono i mini dress completamente bianchi o dall’anima più rock, con le immancabili fantasie animalier.

Abiti corti eleganti: il fascino delle paillettes

Molti abiti corti eleganti firmati da PINKO sono in full paillettes. In quali occasioni indossarli? Le possibilità sono davvero numerose.

Quando si desidera un outfit glam e sexy, si può optare per il mini abito full paillettes con schiena scoperta. Si tratta di un capo che fa parte della capsule collection Partywear Dress To Impress. Come è fatto? Corto, senza maniche, dalla silhouette fit and flare con scollo tondo e cut-out trasversale davanti. Dietro? Schiena scoperta, ovviamente. La gonna corta dalla linea svasata con pieghe morbide permette infine di mettere in mostra le gambe.

Una alternativa più accollata, ma estremamente chic e femminile? In abito corto elegante nero, full paillettes, con disegno chevron. Questo abito ha una linea dritta con scollo squadrato e maniche lunghe leggermente a campana. Si tratta dell’outfit ideale per una cena importante in una giornata di festa, per un evento business, ma anche per una serata di gala in uno dei locali più chic e alla moda della città.

Se si vuole risplendere e abbagliare tutti i presenti, si può scegliere lo stesso abito ma nella tonalità dell’oro. Il successo è assicurato. Solo le vere Queen possono indossarlo con disinvoltura, magari con un paio di tacchi alti o stivali e una mini pochette da tenere nella mano sinistra. Perché? Beh, lo sanno tutti. La destra deve rimanere libera per salutare i propri fan.

L’abito corto elegante con paillettes sfrangiate di colore verde, invece, sembra l’outfit più adatto per i party più glam. Ottimo se l’evento a cui si deve partecipare si conclude con un deejay privato pronto a suonare, per pochi intimi, tutte le hit del momento.

L’eleganza del bianco: jaquard, pizzo, taffetà e tulle

Chi ha detto che solo il colore nero esprima, per un abito corto, il massimo dell’eleganza? Anche il color bianco è estremamente chic e raffinato. Si adatta ad essere indossato anche nelle ore diurne e in eventi di diverso genere. Unica regola? Mai indossare abiti corti eleganti in bianco come abiti da cerimonia. Soprattutto ad un matrimonio! Solo la sposa deve potersi permettere tale colore. Gli altri invitati no. Sarebbe un errore di stile imperdonabile.

Le proposte di PINKO? Numerose anche in questo caso. Il mini abiti in tulle e cady è l’ideale per un pranzo importante con amici e parenti o per un’uscita romantica con la persona che si ama. L’abito chemisier in crêpe de Chine di misto seta jacquard con disegno pattern monogram si presta a eventi business in cui occorre stupire i propri capi, i propri clienti e lasciare i competitor di stucco. Il mini abito in maglia con zip, invece, è davvero molto versatile. Si presta ad essere indossato per riunioni a scuola, per importanti colloqui di lavoro, ma anche per aperitivi super glam in locali all’ultima moda. Quando indossare infine un abito corto bustier senza maniche in taffetà? Sicuramente per il passaggio sul red carpet per una prima cinematografica, teatrale o per l’inaugurazione del locale più trendy in città.

Pizzi e fiori: abiti corti eleganti o abiti lunghi eleganti da indossare anche per le cerimonie

Altri must have di stagione? Sia che si tratti di abiti corti eleganti, sia che si tratti di abiti lunghi eleganti o di abiti da cerimonia, non potranno mancare, nel guardaroba di ogni donna, outfit in pizzo o con stampe floreali. Ebbene, un abito corto a stampa floreale può essere indossato senza problemi di giorno per la laurea di una amica, parente, collega o compagna di stanza oppure perfino per un matrimonio sulla spiaggia. Se la cerimonia, però, si svolge in tarda serata, è meglio optare, sempre nella stessa fantasia floreale, per un abito lungo. Ormai le vere fashion addicted lo sanno: le ore serali richiedono, nella maggior parte dei casi, a chi vuole essere davvero chic, di indossare un abito lungo piuttosto che un mini dress.

Pizzi e trasparenze? Ottimi per le occasioni più romantiche, ma sempre estremamente chic. Questo materiale si sposa perfettamente con ogni cerimonia, ma si presta alla perfezione anche per eventi business, serate di gala o beneficenza e soprattutto per cene romantiche nei ristoranti di chef stellati in giro per il mondo.