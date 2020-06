Gli abiti ampi, abbastanza capienti che ti ci puoi avvolgere e troppo glamour da destinare solo dentro casa, sono la tendenza moda di cui tutti abbiamo bisogno.

L’estate ha la reputazione di essere una stagione calda, umida e appiccicosa. Ma chi di noi lavora in un ufficio o vive con qualcuno che ama tenere l’aria condizionata al massimo, sa che non è sempre così.

In questi posti, dove l’aria condizionata è sparata al massimo e la temperatura si avvicina probabilmente ai 10 gradi, improvvisamente iniziamo a tremare nei nostri pantaloncini a vita alta e gonnelline.

Quindi quest’anno facciamoci furbe e optiamo per i vestiti ampi, o anche chiamati blanket dress (vestiti a coperta), la tendenza moda dell’estate 2020.

In breve, i blanket dress non sono altro che abiti ampi, sia lunghi che midi, super avvolgenti e voluminosi.

Dal momento che sono così ampi, puoi facilmente infilare le gambe sotto se senti freddo, trasformandolo così nella tua coperta glamour e indossabile.

Gli abiti ampi sono perfetti per quasi tutte le attività indoor (ed è anche particolarmente comodo per sedersi sul divano) e, poiché è così facile da indossare, ti manterrà fresco anche quando sei fuori casa.

Considerato che questa estate la passeremo in comodità, la tendenza moda 2020 degli abiti ampi merita di essere accolta con entusiasmo.

In anticipo, abbiamo selezionato alcuni modelli glamour e alcuni modi per indossarli

Cosa cercare

Abiti ampi, ariosi, pomposi e comodi. Questo vestito si allargherà se ci giri dentro o fai una piroetta, ed è esattamente l’opposto degli abiti stretti e costrittivi.

Molti di questi abiti includono balze o maniche a palloncino, due dettagli che aggiungeranno un po’ di brio al tuo look. Di recente, anche Dakota Johnson è stata avvistata mentre indossava un blanket dress mentre era a Los Angeles.

Funziona tutto l’anno

Gli abiti ampi sono perfetti per le calde serate d’estate ma saranno i nostri migliori amici anche in autunno. Potrai indossarlo sopra un dolcevita o sotto una giacca di pelle o di jeans. Puoi sfoggiarlo con dei sandali flat ma anche con delle sneakers o con le Dr. Martens.

Abito ampio con maniche a sbuffo, HM

Abito lungo in tessuto frusciante di nylon. Maniche corte a sbuffo. Carré e cucitura in basso con arricciatura per maggior volume.

Abito ampio di Sister Jane

Vestito ampio al ginocchio con 3 grandi balze e bretelline.

Vestito lungo a trapezio con fondo a volant e stampa leopardata, ASOS

Abito lungo a balze HM

Abito ampio e leggero in chiffon lievemente goffrato. Maniche lunghe e ampie. Gonna voluminosa con balze arricciate.

Maxi abito a balze e voile in cotone, NETAPORTER

Vestito lungo a balze a collo alto color pesca, ASOS

Maxi abito Jorja di Urban Outfitters

Abito popeline Zara

Vestito midi a balze e maniche sotto il gomito. Orlo con volant.

